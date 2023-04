Russie: des motards pro-Poutine entament un rallye «patriotique» vers Berlin

Des centaines de motards russes du club « Loups de la nuit », fidèles au Kremlin, se sont rassemblés samedi 29 avril à Moscou pour le départ de leur rallye « patriotique ». Ce dernier passera par l'Est de l'Ukraine et s'achèvera en Allemagne, le 9 mai.

Drapeaux russes et soviétiques à l'arrière de leurs engins, lettre « Z » symbole de « l'opération spéciale » en Ukraine sur les calandres, des centaines de « Loups de la nuit » ont quitté Moscou samedi 29 avril. Baptisé « Les routes de la victoire », leur rallye a repris le slogan traditionnel de l'offensive russe en Ukraine : « Nous ne laissons pas tomber les nôtres ». « Malgré toutes les difficultés auxquelles est confrontée la Russie, notre aspiration à la victoire est éternelle », a assuré le chef et fondateur du club Alexandre Zaldastanov. L'homme de 60 ans, surnommé « Le chirurgien », a ajouté qu'il fallait tout faire pour « rapprocher la victoire » de l'armée russe en Ukraine.

Selon les organisateurs, les motards doivent passer le 1er mai par la ville de Volgograd, ex-Stalingrad, sur la Volga, théâtre de la bataille sanglante entre les troupes soviétiques et allemandes nazis en 1942-1943 qui a marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale vers la victoire de l'URSS et de ses alliés. Ils poursuivront leur route jusqu'à la région de Donetsk, dans l'Est ukrainien, théâtre de violents combats, où ils comptent distribuer de l'aide humanitaire aux civils et aux soldats russes.

Ce club de motards est très proche du Kremlin. Son leader affirme être un « ami » du président russe Vladimir Poutine. Alexandre Zaldastanov est d'ailleurs sous sanctions occidentales pour son soutien à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et à l'offensive russe en Ukraine. En mai 2015, il avait déjà été interdit d'entrer en Pologne, alors qu'il voulait organiser « un moto-rallye de la victoire » à travers l'Europe. L'interdiction avait provoqué la colère de la diplomatie russe.

La colonne d'une centaine de motards, partie ce samedi, prévoient d'achever son rallye le 9 mai, à Berlin.

