Ukraine: après un communiqué controversé, un rapport interne dénonce la précipitation d’Amnesty International

Dans un communiqué de presse d'août 2022, Amnesty International accusait les forces ukrainiennes de mettre en danger la population en installant des bases au milieu des civils. Une enquête indépendante diligentée par l'ONG modère ces affirmations.

À l'époque, le communiqué d'Amnesty International avait déclenché la colère de Kiev. L'organisation de défense des droits de l'homme rapportait qu'une enquête menée par des chercheurs avait établi que les forces ukrainiennes lançaient des frappes à partir de zones résidentielles peuplées et avaient installé des bases dans des bâtiments civils dans 19 villes et villages de ces régions.

« Nous avons documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à violer les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées », avait alors déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale de l'ONG. En total désaccord avec sa direction, la directrice du bureau d'Amnesty en Ukraine, Oksana Pokaltchouk, avait démissionné de ses fonctions dès le lendemain. L’organisation avait ensuite présenté ses excuses pour « la détresse et la colère » suscitées par son communiqué.

Ses conclusions sont finalement remises en causes dans le rapport d'une enquête indépendante diligentée par l'ONG, daté de février dernier, et dont le New York Times a obtenu copie. Les cinq enquêteurs, experts en droit international humanitaire, ont rencontré toutes les personnes impliquées dans la préparation du communiqué incriminé et ont eu accès aux échanges d’emails. Tout en considérant que beaucoup d’éléments fournis par Amnesty en août étaient « raisonnablement étayés », les auteurs de cette enquête dénoncent un travail bâclé, publié trop vite. Ils remettent en cause l’interprétation des données recueillies et la formulation de conclusions « ambigües, imprécises et juridiquement discutables à certains égards » qui auraient dû être rédigées au conditionnel. Ils rapportent enfin que plusieurs personnes avaient fait état de leurs hésitations en interne.

« Amnesty International aurait dû utiliser un langage beaucoup moins catégorique et dire que des informations nécessaires n'étaient pas totalement en notre possession, notamment sur la faisabilité pour les armées d'être localisés ailleurs et sur la faisabilité des personnes civiles d'être localisé dans des endroits où ils auraient été moins en danger », indique Sylvie Brigot, directrice générale d'Amnesty International France. Le communiqué laissait croire en effet que l’Ukraine portait la responsabilité de la mort des civils dans le conflit, ce que Sylvie Brigot regrette. « Ces destructions, ces morts et la souffrance ukrainienne n'existeraient pas si l'Ukraine n'avait pas été envahie par la Russie », rappelle-t-elle.

Si les enquêteurs réaffirment en préambule que le respect du droit international humanitaire s’impose à tous et qu’il est légitime d’enquêter sur les agissements de toutes les parties, ils reprochent à Amnesty International de ne pas avoir recueilli assez d’informations, ni avec « suffisamment de rigueur » auprès des autorités ukrainiennes. « Amnesty a essayé d’entrer en contact avec les militaires sur place, ce qui n’a pas été possible, et nous avons envoyé les conclusions de l’enquête à la hiérarchie qui n’a pas pu répondre dans les temps impartis », se défend Sylvie Brigot. Le dialogue avec les autorités militaires, difficile selon Amnesty, ne s’est pas arrangé : « Nous essayons de réengager un dialogue pour pouvoir continuer à faire notre travail. Il n’est pas rétabli complètement… Nous y travaillons, mais c’est un long travail ».

