Ukraine: consternation à Ouman après le bombardement d'un immeuble d'habitation

Les opérations de sauvetage sont désormais terminées à Ouman, dans le centre de l’Ukraine, où un missile de croisière s’est abattu vendredi 28 mars sur un immeuble d’habitation. Le bilan est de 23 morts, dont cinq enfants, tandis que deux femmes sont encore portées disparues.

Avec notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan

Vitaly, le bras en bandoulière, regarde l’immeuble détruit, sans discontinuer. Il y a encore quelques jours, il combattait dans les tranchées de Bakhmout, avant d’être blessé, et envoyé à l’hôpital à Ouman, où il pensait trouver du calme. Il s’est retrouvé aux premières loges d’une nouvelle tragédie.

« Hier, je me suis fait opérer et on a entendu cette explosion, deux fenêtres ont explosé dans la salle d’à côté. C’est comme ce qui se passe à Bakhmout, mais là-bas c’est tous les jours, raconte Vitaly. Je ne pensais pas que les Russes continueraient à se battre contre les civils. Contre nous les soldats, oui. C’est notre guerre. Mais les civils, les enfants, pourquoi ? »

Habitant de l’autre côté de l’immeuble, Sergiy, 62 ans, a échappé au pire, mais son appartement est totalement fissuré, et il ne sait pas s’il pourra retrouver un jour son domicile. « Je ne crois pas qu’ils ont tiré précisément sur notre immeuble, ils ne pouvaient pas planifier ça, c’est juste de la connerie russe de base, pense-t-il exaspéré. Depuis le début de la guerre, mon attitude envers les Russes est devenue très négative. Il n’y a absolument rien de bon à attendre d’eux, et tout le monde en Ukraine le sait. »

Samedi, la télévision russe a utilisé des images de l’immeuble détruit de Ouman, pour faire croire à des bombardements ukrainiens. Les habitants ne le savent pas encore, c’est l’heure des larmes et du deuil, avant celle de la colère.

