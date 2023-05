Couronnement de Charles III: modernité et inclusion, les mots clés choisis pour un nouveau récit royal

Le roi Charles III sera couronné samedi 6 mai 2023. C’est la première cérémonie de couronnement depuis celle d’Elizabeth II. Et en 70 ans, le pays a beaucoup changé.

De notre correspondante à Londres,

Charles se veut le roi de la modernité et a apporté plusieurs changements à la cérémonie. Les couronnements suivent en effet un modèle vieux de plusieurs siècles. Charles a tenu à y apporter quelques aménagements. Pour la première fois, des femmes archevêques seront présentes – c’est même une femme de couleur qui présentera son sceptre au roi. Alors que jusqu’ici, les couronnements étaient l’affaire de l’Église d’Angleterre, dont le roi est le dirigeant. Toutes les religions ou presque seront représentées, la cérémonie sera ouverte par une procession de chefs juifs, musulmans, sikhs, bouddhistes mais aussi jaïnistes ou zoroastriens.

Dans un souci de préserver les sensibilités de tous dans le pays, l’archevêque de Canterbury, qui officiera samedi 6 mai, invitera les membres de la congrégation à réciter le Notre Père dans la langue de leur choix, pas forcément l’anglais. Un hymne sera chanté d'ailleurs dans les trois langues des nations constitutives du royaume, le gallois, le gaélique écossais et le gaélique irlandais.

Beaucoup de protocoles, beaucoup de symbolisme pas forcément accessible à tous.

Le moment le plus important du couronnement est l'onction sacrée avec l'huile sainte qui signale que le monarque a été choisi par Dieu. Un moment non filmé qui se déroule derrière l'écran d'onction. L'écran - qui représente les 56 pays membres du Commonwealth - a été conçu par l'iconographe Aidan Hart. REUTERS - POOL

Dans la rue, les drapeaux sont de plus en plus présents aux fenêtres, surtout les vitrines des magasins s’ornent des couleurs de l’Union Jack. Certains ont la royauté plus enthousiaste que d’autres.

Une opération commerciale massive aussi

Tous les supermarchés ont lancé leur « gamme » « week-end du couronnement ». En magasin, on trouve de la décoration, des fanions, des chapeaux en plastique, mais aussi des gâteaux avec du glaçage aux couleurs britanniques, des chips saveur agneau à la menthe, gastronomie anglaise oblige. On n’oublie pas bien sûr les souvenirs de plus ou moins bon goût, les mugs avec la photo du roi, les torchons et les boîtes en métal. Tout est fait pour que tout le monde profite, et se souvienne, de ce week-end.

Les mugs avec le portrait de Charles et la mention The Coronation of His Majesty, «Le couronnement de sa majesté», coûtent 6 livres (6,7 euros). REUTERS - MAJA SMIEJKOWSKA

Pourtant, les derniers sondages ne montrent pas un intérêt débordant pour la monarchie. Les Britanniques qui ne soutiennent pas la monarchie sont plus indifférents que violemment opposés. Le nombre de personnes qui considèrent la monarchie pas ou peu importante, voire devant être abolie, a beaucoup augmenté : 45% contre 35% il y a seulement un an, selon un sondage publié vendredi 28 avril. À noter tout de même que les chiffres ont tendance à augmenter après les grands événements.

Il faut dire que le couronnement intervient dans un contexte particulier, celui d’une crise économique très forte, avec une inflation à deux chiffres, les banques alimentaires ont enregistré une hausse de 37% de bénéficiaires en un an. Et même si Buckingham Palace a limité les dépenses, certains Britanniques s’interrogent sur la légitimité d’une telle cérémonie.

