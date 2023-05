Ukraine: la longue attente d'une mère pour retrouver ses enfants envoyés en Russie

Témoignage

Volodymyr Zelensky a déclaré le 28 avril 2023 avoir demandé l'aide de son homologue chinois Xi Jinping dans le dossier du retour des enfants ukrainiens « déportés » par la Russie. Les autorités ukrainiennes évaluent leur nombre à 20 000 au minimum. Témoignage d'une mère qui a récemment retrouvé ses filles après sept mois en Russie.

Publicité Lire la suite

Constamment sous le feu russe, la ville de Voltchansk, à mi-chemin entre Kharkiv et Belgorod en Russie, est une zone aux accès très restreints pour raisons de sécurité. C’est donc par téléphone qu’Iryna a confié son histoire à Anastasia Becchio, du service International de RFI.

L’été dernier, pendant l’occupation russe, des enseignants lui proposent d’envoyer ses deux filles dans une colonie de vacances dans la région de Krasnodar, elle accepte sans trop se poser de questions. Fin août, Ksenia et Anastasia 10 et 11 ans, partent avec un groupe d’enfants : « Je me disais simplement que les enfants partiraient se reposer 24 jours, se rappelle Iryna. À ce moment-là, personne n’avait conscience qu’il serait si difficile de récupérer les enfants. »

Plus de sept mois pour les récupérer

Entretemps, les forces armées ukrainiennes libèrent la région de Kharkiv et les enfants ne sont pas ramenés comme prévu. Iryna se laisse convaincre que ses filles sont plus en sécurité dans le sud de la Russie. Elle est rassurée par les coups de fils réguliers qu’elle reçoit, mais il lui faudra attendre le mois d’avril pour pouvoir récupérer ses enfants avec l’aide de l’ONG Save Ukraine.

« Lorsqu’on a récupéré les enfants, on a voyagé avec des enfants de Kherson, qui eux étaient en Crimée, raconte Iryna à RFI. Ils nous ont raconté qu’ils devaient marcher au pas, qu’on les obligeait à chanter l’hymne russe et qu’ils ont subi des brimades. Mes filles ont été mieux été traitées. »

De retour dans sa ville avec ses filles, Iryna réfléchit à partir ailleurs, dans une zone moins exposée aux tirs russes. Elle doit aussi faire face aux critiques des certains voisins qui l’accusent de collaboration pour avoir laissé partir ses enfants en Russie. Selon les chiffres officiels, plus de 360 enfants ont pu être récupérés.

► À lire aussi : Accents d'Europe - L’impuissance des familles ukrainiennes pour récupérer les milliers d’enfants disparus

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne