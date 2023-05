Allemagne: accord de la coalition sur une réforme du droit d'asile européen

La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser et la coalition à laquelle elle appartient veulent proposer que l’examen des demandes d’asile se déroule aux frontières extérieures de l’Union européenne. AP - Boris Roessler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de deux millions de migrants sont arrivés l’an dernier en Allemagne. La plupart d'entre eux venaient d’Ukraine, mais le nombre de demandeurs d’asile afghans, syriens ou magrébins augmente. Au premier trimestre, 80 000 demandes ont été déposées, un nombre équivalent de personnes qui n’ont pas besoin de recourir à cette procédure sont arrivées d’Ukraine entre janvier et mars. Les communes allemandes ont de plus en plus de difficultés à prendre en charge ces personnes, et la ministre de l’Intérieur espère réduire le flux migratoire par une réforme du droit d’asile européen.