Pas de jour chômé pour le gouvernement en Italie: coup de rabot sur les aides sociales

À Rome le conseil des ministres a fêté le 1er mai à sa façon : en annonçant la suppression du revenu de citoyenneté, dispositif social qui a tiré de la pauvreté un million d’Italiens selon l’institut de statistiques du pays. Il sera remplacé par une allocation plus restreinte. Des mesures pour relancer l’emploi ont aussi été présentées. Tollé parmi les syndicats et l’opposition de gauche qui dénoncent une provocation.

Publicité Lire la suite

Sur le fond pas de surprise, la suppression du revenu de citoyenneté était une promesse de campagne de la Première ministre Giorgia Meloni. Controversé au centre et à droite depuis sa création, le dispositif a servi d’amortisseur social pour près de 4 millions de personnes l’an dernier, principalement dans le sud du pays, pour une allocation moyenne de 550 euros, selon l'organisme de sécurité sociale INPS. Il sera remplacé par un chèque d’inclusion aux conditions d’accès plus restrictives. Alors que le revenu de citoyenneté était destiné à toute personne justifiant de revenus très modestes - y compris les jeunes -, le chèque d'inclusion sera réservé aux familles composées de personnes présentant un handicap, de mineurs ou de plus de 60 ans.

Autres annonces, l’assouplissement des embauches sur les contrats à durée déterminée, des exonérations de charges patronales pendant un an pour les entreprises recrutant un allocataire du chèque d'inclusion en contrat à durée indéterminée ou en tant qu'apprenti, et la participation obligatoire à des formations ou projets utiles à la collectivité pour les personnes aptes à l’emploi. Objectif : stimuler l'emploi des jeunes tandis que le taux de chômage des 15-24 (22,4% en février) est près de trois fois supérieur à la moyenne nationale (8%).

► À lire aussi : L'ONG Save the Children révèle des chiffres inquiétants sur le travail des enfants en Italie

Sur la forme, c'est un choc. « Un gouvernement sérieux ne se réunit pas le 1er mai pour condamner les jeunes à la précarité » a fustigé Giuseppe Conte le chef du mouvement 5 Étoiles, dont le revenu de citoyenneté a été La mesure phare en 2019 quand il était au pouvoir. La cheffe du Parti démocrate dénonce, elle, une « provocation ». Un acte de propagande aussi selon le patron du UIL.

« Le premier mai n’appartient pas à la gauche... moi j’apporte des réponses », a taclé hier, lundi 1er mai, Giorgia Meloni.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne