Présidentielle en Turquie: la campagne mal engagée de Recep Tayyip Erdogan

Campagne pour les élections présidentielles, dans le quartier de Balat, à Istanbul, en Turquie, le lundi 1er mai 2023. AP - Khalil Hamra

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le chef présumé du groupe État Islamique en Syrie a été tué par les services de renseignements turcs : Abou Hussein al-Qourachi a été visé par une opération qui se serait déroulée samedi 29 avril dans le nord de la Syrie. L'opération et son résultat ont été annoncés par le président turc lui-même, en direct à la télévision ; et ce n'est pas anodin car Recep Tayyip Erdogan est en pleine campagne pour sa réélection. Le premier tour de la présidentielle a lieu dans moins de deux semaines et la campagne est mal engagée pour le président turc face au candidat de l'opposition que les sondages persistent à placer en tête.