Rencontre à Bakhmout avec un volontaire franco-ukrainien, au front face aux troupes russes

L'armée ukrainienne a annoncé, mardi 2 mai, un renforcement de ses lignes défensives à Bakhmout et sa volonté de tenir la ville de l'est de l'Ukraine face aux attaques des forces russes. Les violents combats se poursuivent. Nos envoyés spéciaux ont rencontré un volontaire franco-ukrainien, pointeur-mortier, engagé au sein d’une unité qui opère sur le front de Bakhmout

Avec nos envoyés spéciaux dans la région de Bakhmout, Anastasia Becchio et Boris Vichith

« On a nos positions dans une forêt. On voit de temps en temps des animaux sauvages qui traversent le champ. C'est vraiment triste pour eux aussi toute cette cacophonie de tirs, d'explosions... C'est l'endroit le plus violent en ce moment », confie Valéry Shyrokov.

Encore quelques heures de répit dans un café pour lui avant de repartir sur sa position, située entre les artilleries russe et ukrainienne :

« Très souvent, on entend des munitions siffler au-dessus de nos têtes. Les échanges d'artillerie se sont intensifiés, mais notre dernière sortie était plutôt calme. C'était peut-être dû aux conditions météo. »

Il a beaucoup plu ces derniers jours dans cette région de l'Ukraine, et les sols n’ont pas séché. Résultat : le terrain est boueux. Très boueux. « Ah, la boue ! Le mot déterminant. Ça veut dire que vous allez dormir dans la boue, manger de la boue. Ici, la boue est très dense. On voit souvent des voitures s'arrêter, car elles n'arrivent pas à traverser les champs », explique le volontaire franco-ukrainien.

Avec le soleil de retour, la boue commence à sécher. La contre-offensive ukrainienne, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, est-elle imminente ? « Il faut poser la question au général Zaloujny. Je crois que la contre-offensive peut venir à n'importe quel moment. C'est tenu au secret, bien évidemment. Tout le monde attend », répond Valéry Shyrokov.

