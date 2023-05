Ukraine: les agriculteurs cherchent des solutions pour déminer leurs champs bombardés

REPORTAGE

En Ukraine, les agriculteurs font face à un problème de taille : comment travailler dans des champs bombardés depuis le début de l'invasion russe et où sommeillent des obus non éclatés ?

C’est la période des semis de printemps en Ukraine. Mais dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, les combats de l’année dernière ont encore de lourdes conséquences dans certaines exploitations, en particulier celles qui étaient situées près de la ligne de front.

Avec nos envoyés spéciaux dans la région de Kharkiv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Entre les carcasses des hangars détruits par les combats, les tracteurs et moissonneuses batteuses attendent d’être réparés. Ils ne serviront pas de sitôt, les champs étant encore truffés de restes d’obus, de roquettes, de mines, raconte l’agronome en chef Andrii Lapa :

« On a des champs qui ont été bombardés plus de cent fois et il doit y avoir des obus non explosés. On a des cas confirmés de minage à distance : les Russes ont utilisé des lance-roquettes multiples pour placer des mines antipersonnel à une distance importante. On manque de brigades de déminage : ils se concentrent sur l’infrastructure critique et n’ont pas vraiment le temps de s’occuper des agriculteurs. »

Inquiet de rater une troisième campagne de semailles, Oleg Girman sillonne la région à la recherche de vieux tracteurs qu’il veut transformer en démineurs :

« Je parcours les régions de Kharkiv et de Soumy à la recherche de tracteurs T150 qui datent de l’époque soviétique. On peut les équiper d’un système de guidage radiocommandé et les utiliser pour déminer nos champs. On comprend que personne d’autre ne le fera à notre place et qu’on se retrouve seuls face à nos problèmes. »

Autre casse-tête pour l’agriculteur : il n’est toujours pas parvenu à écouler son maïs qui attend dans un hangar depuis plus de deux ans.

