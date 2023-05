Grèce: la justice bannit des élections un parti issu des néonazis d'Aube dorée

À trois semaines des élections générales en Grèce le 21mai, le gouvernement salue une « décision historique » qui éloigne du Parlement « les ennemis de la démocratie ». La Cour suprême a interdit mardi 2 mai le Parti les Hellènes, une formation politique fondée par un ex-député des néonazis d’Aube Dorée.

C’est à une large majorité de 9 magistrats contre 1 que la décision a été prise : d’après les juges, le parti Les Hellènes est une « continuation » de la formation néonazie Aube Dorée. Plusieurs de ses membres purgent des peines pour appartenance à « une organisation criminelle », comme la justice grecque avait qualifié la formation en 2020. Impossible donc, estime la Cour, de participer au scrutin avec de telles condamnations.

C’est le cas du fondateur des Hellènes, Ilias Kassidiaris, détenu dans une prison de haute sécurité pour une peine de 13 ans. Avec ce jugement, cet ex-député d’Aube Dorée, bien connu pour ses excès de violence, ses diatribes racistes et antisémites, ne pourra pas non plus briguer. Contrairement à ce qu'avait annoncé depuis sa cellule.

Certains sondages donnaient pourtant sa formation en mesure de passer la barre des 3% nécessaires pour entrer au Parlement.

Pour le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, qui brigue un second mandat, cette interdiction est une victoire. Pour l’heure, son parti Nouvelle démocratie devance dans les intentions de vote la formation de gauche radicale Syriza.

