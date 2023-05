Liberté de la presse: Roman Protassevitch, journaliste biélorusse, condamné à huit ans de prison

Roman Protassevitch, Stepan Poutilo et Ian Roudik ont été condamnés ce 3 mai 2023 par la justice biélorusse. © ПЦ «Весна»

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Son arrestation en 2021 alors qu'il effectuait un vol Athènes-Vilnius, dans un avion intercepté par un avion de chasse biélorusse, avait suscité un tollé et des sanctions occidentales contre Minsk. Deux autres personnes en exil à l'étranger, ont été condamnées par contumace, à 20 ans et 19 ans de prison. Tous trois étaient accusés d'appels publics à « prendre le pouvoir », commettre des « actes terroristes » et d'insulte au chef de l'État.