Serbie: fusillade meurtrière dans une école de Belgrade

Une fusillade dans une école du centre de Belgrade est survenue tôt ce mercredi matin 3 mai. Un élève de 14 ans a ouvert le feu en classe, tuant neuf personnes et faisant six blessés.

La circulation était bloquée par la police et les véhicules de secours, dans ce quartier de l'hyper centre de Belgrade et dans la rue de l'école ou a eu lieu la fusillade, rapporte notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy. Dans la matinée, un élève de 14 ans, alors qu'il se trouvait en classe, a commencé à tirer sur sa professeure et les élèves, puis sur un gardien de l'établissement scolaire.

Le bilan est très lourd : huit élèves et un gardien de l'école sont morts, tandis qu'au moins six blessés dont deux dans un état grave, ont été transportés d'urgence à l'hôpital. En fin de matinée, le président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic, avait déclaré à la presse que le gardien de l'établissement était tué et que plusieurs élèves et une professeure d'histoire étaient blessés.

« Il a voulu empêcher cette tragédie et il est mort (...) La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s'était pas mis devant le garçon qui tirait », a ajouté M. Nedeljkovic, devant l'école, selon les images diffusées par la télévision nationale (RTS).

L'arme utilisée serait celle du père du tireur

L'élève auteur des coups de feu a été arrêté sans résistance par la police peu après le drame. Pour l'instant, on ne sait rien de ses motivations. Cet adolescent, apparemment sans problèmes, était décrit comme un « bon élève » par les autres enfants de sa classe. L'arme utilisée, un pistolet, appartiendrait au père du tireur. En Serbie, la loi permet sous certaines conditions de détenir des armes à feu. Pourtant, les fusillades sont extrêmement rares dans le pays.

