Ukraine: à Siversk, ville bombardée, dans les sous-sols où se terrent les habitants

REPORTAGE

Dans le Donbass, à quelques dizaines de kilomètres de Bakhmout, la ville de Siversk est régulièrement en proie aux frappes de l'armée russe. La ligne de front est à moins de dix kilomètres. Les destructions sont nombreuses et les habitants passent une bonne partie de leur temps dans des sous-sols.

Publicité Lire la suite

De nos envoyés spéciaux dans le Donbass, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Au rez-de-chaussée d’un hôpital en partie détruit, dans une pièce sans fenêtres, l’infirmière Elena Bondarenko assure une permanence : premiers soins, distribution de médicaments mais aussi de valériane et autres substances aux propriétés calmantes.

« On est tous mentalement déséquilibrés en ce moment (sourire). On tient sur l’adrénaline. Ça fait environ un an qu’on vit dans des sous-sols parce que c'est effrayant. Et je pense que ce sera encore pire : si Bakhmout tombe, alors Siversk est la suivante », confie-t-elle.

25 personnes, âgées pour la plupart, vivent dans les sous-sols du bâtiment, pour se protéger des frappes. Léger fichu sur la tête, la frêle Halyna Mifodievna, 84 ans, attend l’arrivée du pain sur un banc. Les tir d'artillerie résonnent tout près. « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? Ma maison a été détruite, je n’ai plus nulle part où aller », lâche-t-elle.

Un obus déchire l’air et atterrit non loin de là. L’octogénaire regagne le sous-sol : un long couloir, un poêle et des petites chambres fermées par de lourds tissus. Un nouveau tir fait trembler les murs. « Ces bombardements incessants, c’est effrayant. Je n’ai plus de forces. À peine tu remontes qu’il faut à nouveau aller se cacher. C’est très dur pour nous », poursuit Halyna.

Volodymyr Zelensky avait ordonné aux civils de la région de partir, mais plus d’un millier de personnes vit encore dans la ville.

Alla Troubatcheva, seul médecin à Siversk

Les commerces et les hôpitaux ont fermé à Siversk, mais une médecin généraliste continue de prodiguer des soins à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas quitter leur ville.

Les derniers patients viennent de partir, c’est l’heure de la livraison de cartons de médicaments pour Alla Troubatcheva. La sexagénaire a installé son cabinet dans une petite maison, lorsque l’hôpital, où elle avait une consultation, a été, en partie, détruit. À l’extérieur, les déflagrations sont incessantes. Plus d’une fois, elle a eu envie de partir pour un lieu moins exposé, mais le sens du devoir l’a arrêtée.

« Tant qu’il reste des gens ici, je ne partirai pas. C’est nécessaire d’avoir un médecin dans une zone de guerre où vivent des gens. On espère qu’avec l’aide de Dieu et avec celle de nos soldats, on ne connaîtra pas le sort de Bakhmout », confie à RFI Alla Troubatcheva.

Si Bakhmout n’est quasiment qu’un tas de ruines, à Siversk, de nombreux bâtiments sont défigurés. Quelque 1 200 personnes continuent d’y vivre. C’est encore trop, souligne le chef de l’administration militaire de la ville, Oleksii Vorobiev, venu superviser la distribution de médicaments et de pain :

« En tant que responsable de l’administration militaire, je ne peux pas conseiller aux gens de rester ici. Tout le monde devrait partir se mettre à l’abri dans des lieux plus sûrs. Malheureusement, les gens n’ont qu’une seule réponse à la bouche : "on n’a nulle part où aller" »

En dépit des bombardements réguliers, les autorités locales réfléchissent à faire venir des spécialistes et des dentistes une fois par semaine pour soigner une population éprouvée par ces combats dont ils ne voient pas le bout.

[Reportage] Alla Troubatcheva, seul médecin à Siversk: «Tant qu’il reste des gens ici, je ne partirai pas» Anastasia BecchioBoris Vichith

À lire aussi : Dans le Donbass avec un volontaire franco-ukrainien, au front face aux troupes russes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne