Ukraine: Kiev dément toute attaque de drones sur le Kremlin, journée sanglante à Kherson

Un pompier ukrainien présent à la gare de Kherson, frappée par un bombardement de l'armée russe, le 3 mai 2023. REUTERS - CARLOS BARRIA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Kremlin a annoncé, mercredi 3 mai, que deux drones avaient visé le Kremlin à Moscou dans la nuit et avaient été neutralisés par des systèmes antiradars. La Russie a accusé l’Ukraine et dénoncé une tentative d’acte terroriste et d’attentat contre la vie du président Vladimir Poutine. Kiev réfute catégoriquement, alors que la ville de Kherson a subi de nouveaux bombardements meurtriers.