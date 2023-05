À Kostyantinivka et Avdiivka, les Ukrainiens ont appris à vivre sous les bombardements

REPORTAGE

Des explosions ont été entendues aux premières heures de ce 4 mai à Kiev, Zaporijia, Odessa et Kramatorsk, dans le Donbass. La Russie a de nouveau frappé l'Ukraine avec des drones de fabrication iranienne. À une vingtaine de kilomètres de Bakhmout, l’épicentre des combats dans l’est du pays, la ville de Kostiantynivka est régulièrement visée par les tirs russes. Tout comme du côté d'Avdiivka, où les 1 700 habitants encore présents se sont adaptés à ce danger permanent.

Avec nos envoyés spéciaux dans le Donbass, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Dans une cour d’immeubles, plusieurs dizaines de personnes font la queue pour obtenir de quoi réparer leur appartement endommagé par une attaque nocturne de drone sur Kostiantynivka. Antonina, une retraitée, attend que sa fille vienne l’aider à porter un panneau en aggloméré, des tasseaux de bois, des clous et un film polyéthylène :

« Grâce à Dieu, nous venions de nous lever, parce que notre chat était agité. On ne dormait pas. Il était 2h30 du matin. On a entendu une sorte de bourdonnement très fort, puis une explosion et nos vitres ont volé en éclats. »

De source officielle, l’attaque a fait un blessé. Un bâtiment de deux étages a été éventré et les vitres des immeubles alentour ont été soufflées. Vladimir Kravtchenko promène son fils de deux ans et demi. Son appartement, situé de l’autre côté de la rue, est indemne. Mais l’inquiétude est toujours là :

« Notre rue principale mène à Bakhmout et on pourrait être les prochains. On est très inquiets, on scrute les informations qui viennent de là-bas. Déjà, leur artillerie arrive jusqu’à nous. Les Russes nous tirent dessus. Ils ont anéanti Bakhmout, ils l’ont réduite en ruines. J’espère que notre ville ne connaîtra pas le même sort. »

Vladimir et son épouse ont une valise toute prête. Ils ont décidé de partir à la campagne si la situation venait encore à se détériorer.

Avdiivka, ville fantôme sous le feu

Avec les environs de Bakhmout, c’est l’un des points les plus chauds du front du Donbass : la ville Avdiivka, au nord de Donetsk, est en proie depuis des mois à un intense pilonnage de l'armée russe qui tente, en vain, de l'encercler. En dépit des bombardements quasi incessants, 1 700 habitants résident encore dans cette localité, située à moins de 3 km du front, qui a des allures de ville-fantôme.

Des rues désertes, des chiens errants et quasiment aucun bâtiment entier : tel est le portrait de la ville d'Avdiivka, où les pilonnages sont constants. Les visites de la ville se font sous escorte militaire. Pour trouver un peu de vie, il faut se rendre dans le sous-sol d’un immeuble, aménagé pour offrir un peu de répit aux habitants. Marina, de l’association caritative Unity of People, est aux commandes : « Nous sommes ouverts de 9 heures à 18 heures. Les gens qui viennent ici renouent un peu avec la civilisation. Ici, on ressent moins la guerre que dans la rue. »

Les échos des déflagrations parviennent pourtant jusqu’au sous-sol. Pas de quoi inquiéter Oleksii, 19 ans, venu profiter du wifi pour charger des films : « Si on s’inquiète à chacune de ces explosions, on devient fou. Je ne sais pas ce qui atterrit en ce moment, mais c’est quelque chose de costaud. »

Dans la pièce voisine, les tambours des machines à laver et le son de la télévision masquent les explosions. Les gens viennent laver leurs affaires ou prendre une douche dans l’une des quatre cabines installées le long du mur. Il y a même un siège de coiffeur et un grand miroir.

Svetlana s’occupe du planning des douches et des machines à laver le linge : « Nous avons un chauffe-eau et les gens viennent prendre une douche. Cela fait plus d’un an qu’il n’y a plus d’eau courante dans la ville, ni de gaz, ni d’électricité. On n’a plus rien et probablement 80% des immeubles sont détruits. »

En plein milieu de la salle, une affiche appelant les gens à quitter la ville et leur proposant un relogement ne semble pas intéresser les visiteurs, plongés dans leur téléphone ou leurs pensées. Avec une intensification attendue des opérations militaires sur le front tout proche, les autorités commencent pourtant à évoquer une évacuation totale de la ville.

