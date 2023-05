D’Elizabeth II à Charles III: un monarque sans pouvoir (1/2)

Roi depuis la mort de sa mère le 8 septembre 2022, Charles III s’apprête à recevoir la couronne de saint Edouard. Quel souverain sera-t-il ? Pour tenter de le deviner, il faut comprendre sa fonction et le sens qu’en a donné sa Elizabeth II pendant près de 72 ans.

Cela pourrait être un slogan publicitaire pour la monarchie : il n’y a pas d’âge pour commencer une vie. À 74 ans, Charles III sera, samedi 6 mai, le plus vieux monarque britannique à se faire couronner et le seul d’Europe, depuis 1830, à se faire sacrer. Son premier défi, en partie remporté en huit mois de règne, est de succéder à Elizabeth II dans le cœur toujours endeuillé des Britanniques, dont la majorité n’a connu qu’elle. « Même les touristes n'en ont encore que pour la défunte souveraine, en témoignent les boutiques de souvenirs où les nombreux objets à l'effigie de la reine éclipsent les rares fanions et torchons annonçant le couronnement de son fils. Récupérer la couronne après une telle icône, une mission presque impossible pour Charles… », rapporte le magazine Paris Match dans un numéro spécial consacré à cet évènement, inédit depuis 70 ans. La cote de popularité de Charles n’a jamais vraiment décollé, pour de multiples raisons bien connues : sa personnalité, jugée terne, son mariage raté dont il a été tenu responsable avec une princesse trompée mais mondialement adulée, le linge sale familial récemment lavé en public par son fils Harry, etc. Son fils William, futur Guillaume V, a lui déjà pris son envol, bien aidé par son égérie d’épouse, la duchesse Kate, modèle d’élégance. Le 26 avril, un sondage d’Ipsos donnait 62% d’opinions favorables au dauphin, loin devant son père à 49%.

L’impopularité de Charles, très relative en réalité, contraste avec celle de sa mère, qui n’a fait que croître entre 2002 et 2022 – après avoir été elle-même fluctuante dans les années 60 et 70. « Son premier défi sera de se reconnecter avec le peuple », juge Denis MacShane, ancien ministre travailliste de Tony Blair. Mais, pour pasticher un autre « Grand Charles », est-ce à 74 ans qu’on commence une carrière de monarque ? L’accession d’un roi grand-père ne suscite pas le même enthousiasme qu’une jeune reine de 26 ans, s’accordent à dire les observateurs. Toujours selon l’institut Ipsos, pas moins de 42% des Britanniques estiment que Charles III devrait céder le trône à son fils. Presque la majorité des sujets. Or, un bon roi est d’abord un roi populaire, « qui ne fait rien, mais qui représente bien le pays et lui remonte le moral quand il faut », définit Marc Roche, journaliste et spécialiste reconnu de la famille royale britannique. Sa fonction première est d’unifier le pays sans rentrer dans le jeu politique, dont il est banni tout en étant un consultant de premier plan.

Un souverain sur le fil

Officiellement en effet, le monarque ne se mêle pas des affaires politiques, intérieures ou étrangères, du royaume et ce depuis 1688, lorsque le Parlement obtient l’ascendance sur la Couronne en contrôlant la bourse royale. « La mise sous tutelle financière de la Couronne a été un moment clé dans l’histoire de la monarchie britannique », rappelle Philippe Chassaigne, professeur d’histoire à l’université Bordeaux-Montaigne, auteur de La Grande-Bretagne et le monde, de 1815 à nos jours. Puis, sous le règne de Victoria (1837-1901), les pouvoirs que le souverain pouvait encore exercer lui ont progressivement été soutirés au profit du Parlement. Il doit depuis se résigner à une implacable neutralité politique et garder ses opinions pour lui-même. Cela n’est gravé dans aucun texte, car c’est l’usage et la coutume, parfois ancestrale, qui au Royaume-Uni fait force de loi fondamentale. « Le souverain est l’incarnation physique de la nation tout entière. C’est pour cela qu’il ne peut pas prendre parti politiquement : il se mettrait à dos une partie de la population. C’est aussi ce qui a permis la perpétuation de la monarchie britannique, comme d’ailleurs les autres monarchies européennes », souligne Philippe Chassaigne.

Le rôle du monarque est donc étroitement borné, « il ne peut rien faire » assène même Marc Roche. « Il ne peut agir qu’avec l’accord du chef du gouvernement », nuance Philippe Chassaigne. Ainsi, les visites d’États sont décidées au numéro 10 Downing Street. Pour son premier déplacement officiel, Charles III voulait un pays du Commonwealth ; Rishi Shunak lui a imposé la France puis l’Allemagne. « Le gouvernement utilise le souverain comme un élément de soft power au service de la diplomatie britannique », pointe l’historien. Fin 2022, fidèle à ses convictions écologistes, Charles III exprime le souhait de se rendre à la COP27, la conférence climat, en Égypte. Las, c’est Liz Truss, éphémère Première ministre conservatrice pas vraiment sensible au changement climatique, qui est aux commandes. Ce sera « no », et Charles III ne peut qu’acquiescer.

Les droits politiques du monarque se résument donc en trois mots-clés : « être informé, encourager, mettre en garde », selon la formule de Walter Bagehot. C’est à ce titre qu’une fois par semaine, dans le secret d’un salon de Buckingham, il rencontre son chef du gouvernement, qu’il a nommé mais pas choisi puisque c’est le chef de la majorité à la chambre des communes qui est automatiquement désigné. Ce moment est une consultation et le Premier ministre n’est pas obligé de suivre les recommandations de son interlocuteur. Mais celui-ci est réputé pour être le chef d’État le mieux informé du monde. « Le Premier ministre Harold Wilson a toujours dit que les conseils les plus utiles qu’il ait reçus étaient ceux glissés dans des remarques assez anodines de la reine », appuie Denis MacShane.

En théorie, il peut aussi défaire le gouvernement s’il exprime de la défiance envers son Premier ministre. « Dans la pratique, c’est inenvisageable, ça ouvrirait une crise politique dont on peine à imaginer les conséquences », affirme Philippe Chassaigne. Même le retentissant cas Edouard VIII, contraint à l’abdication en 1936 (avant son couronnement), n’a pas eu raison du gouvernement Baldwin, qui refusait son mariage avec la double divorcée américaine Wallis Simpson.

Elizabeth II, reine de pique

Aussi, durant son règne à la longévité record en Europe, la reine Elizabeth II s’est-elle pliée à un strict devoir de réserve. Elle ne s’est adressée que cinq fois à ses sujets (en 1991, 1997, 2002, 2012 et 2020), en plus des traditionnels discours de Noël. Sa dernière allocution fut prononcée – et saluée –, pendant la pandémie de coronavirus qui a renvoyé une grande partie de la population mondiale dans ses pénates avec interdiction de sortir le bout du nez. « Le souverain se doit être à l’unisson des sentiments de ses sujets, dans les bons ou les mauvais moments », commente Philippe Chassaigne. Lorsque la princesse Diana décède, à Paris, en 1997, drame du siècle pour tout un peuple, « la reine a fini par comprendre que rester dans son château de Balmoral et faire comme si rien ne s’était produit n’était pas une bonne chose. Elle est revenue à Londres, s’est adressée à la nation le vendredi 5 septembre et a pu reconquérir l’opinion publique ».

Si elle ne pouvait prendre publiquement position, la reine ne se gênait pas pour faire passer des messages, dont elle savait qu’ils seraient captés par tous les observateurs avertis du royaume. En 1986, des fuites venues de Buckingham – de l'attaché de presse de la reine – se retrouvent en une du Sunday Times : « La reine consternée par l’insensibilité de Thatcher ». Une bombe. Et l’article d’expliquer que la reine goûte peu la politique « agressive et clivante socialement » de la « dame de Fer » en poste à Downing Street. La politique ultra-libérale ne passe pas au palais, où la tradition exige un sens du devoir social. En toile de fond, un Commonwealth (dont la reine est la cheffe) menacé de perdre ses membres en raison du rapport ambivalent de Thatcher au régime d’apartheid en Afrique du Sud. Cet article « exposait sur la place publique que la reine avait des doutes sur la politique menée par Margaret Thatcher », décrypte Philippe Chassaigne. S’ouvre la possibilité d’une démission historique. Selon le spécialiste, l’histoire se souvient des larmes d’une Première ministre humiliée, elle qui portait aux nues la monarchie, avant que la reine ne l’appelle pour la consoler de cette rumeur mal intentionnée.

Elizabeth II et sa Première ministre Margaret Thatcher échangent à Lusaka (Zambie), le 8 janvier 1979. Bettmann Archive - Bettmann

Plus direct cette fois, le 11 septembre 2014. Quatre jours avant le référendum pour l’indépendance de l’Ecosse, Elizabeth II sort du service anglican du dimanche matin, au domaine écossais de Balmoral. Interpellé par un badaud, elle lâche : « J’espère que les gens réfléchiront bien à leur avenir. » Tollé et jaseries : la reine a pris son parti.

Juin 2017. Westminster ouvre les négociations sur le Brexit, voté par référendum l’année passée à 52%. C’est à la reine qu’il revient, chaque année, d’ouvrir la nouvelle législature. Elle prononce le discours du Trône, contresigné par le Premier ministre comme l’exige la règle, sans risque de surprise donc. Qu’à cela ne tienne, la reine arrive toute de bleue vêtue, arborant un chapeau de la même couleur… avec des petites fleurs jaunes. De là à y voir un soutien à l’Union européenne, il n’y a qu’un pas que beaucoup d’europhiles ont franchi. Elizabeth, Sa Majesté des trolls ?

Clearly the EU still inspires some in the UK 😊 #QueensSpeech pic.twitter.com/vqTWnxKk1V — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 21, 2017

Que ce soit dans les conciliabules avec les quinze Premiers ministres de son règne où à travers des messages publics subliminaux, l’avis de la petite reine au regard malicieux n’a pas toujours été suivi. Surtout, elle a rarement cherché à le donner. « Globalement, elle acceptait les changements et ne cherchait pas à intervenir », résume Denis MacShane, au Foreign Office de 2002 à 2005. Ni même à réagir médiatiquement aux nombreux scandales qui ont émaillé son règne. La parole est d’argent, telle la pièce qu’on remet dans la machine en voulant l’éteindre. L’affaire visant son fils Andrew, accusé d’abus sexuel sur mineure et lié au pédocriminel américain Jeffrey Epstein, « aurait pu dynamiter l’intégralité de la famille », assure Adélaïde de Clermont-Tonnerre, journaliste. « Pourtant, la reine a immédiatement isolé Andrew, l’a retiré de toutes ses fonctions officielles et n’a jamais commenté ces accusations. Si elle avait commencé à en parler, la monarchie britannique ne s’en serait pas remise. La tentative de justification d’Andrew reste le pire échec médiatique jamais fait depuis des années. »

Le silence est d’or chez la Windsor. C’est même « un mime », compare le sociologue Jean Viard, « tout est dans le costume, dans la gestuelle, le travail du sourire, le chapeau. » « Tous les conseillers d’Elizabeth II que j’ai rencontrés ont vanté son sens de la mesure, son écoute, elle n’imposait pas son point de vue, elle ne jouait pas les uns contre les autres, dépeint Marc Roche, auteur des Borgia à Buckingham. Lui fait tout l’inverse : c’est un machiavélique. »

