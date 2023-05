Le chef de la diplomatie italienne annule son déplacement à Paris après les propos de Darmanin sur Meloni

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé son déplacement prévu ce jeudi 4 mai dans la soirée en France, en réaction aux propos « inqualifiables » du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, à propos de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

Tensions sur la ligne Rome-Paris. Il n'y aura pas de rencontre entre Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, et Antonio Tajani, son homologue italien, ce jeudi soir à Paris. Le chef de la diplomatie italienne était attendu dans la capitale française. Mais il a annoncé l'annulation de ce déplacement dans l'après-midi.

En cause : les propos tenus par Gérald Darmanin plus tôt. Interrogé au micro de la radio RMC, le ministre de l'Intérieur a égratigné la Première ministre italienne. « Madame (Giorgia) Meloni, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de madame (Marine) Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue », a déclaré le ministre de l'Intérieur à la mi-journée.

Piqué au vif, Antonio Tajani a répondu à ces mots sur Twitter et annoncé qu'il ne ferait pas le déplacement prévu en France. « Je n'irai pas à Paris (...). Les offenses contre le gouvernement et l'Italie lancées par monsieur Darmanin sont inacceptables. Ce n'est pas l'esprit avec lequel on doit affronter les défis européens communs. »

Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna .Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili.Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 4, 2023

En réaction, le ministère des Affaires étrangères français a indiqué espérer que la rencontre « pourra être reprogrammée rapidement ». Avant qu'Antonio Tajani annule sa venue, le Quai d'Orsay avait déjà rappelé que « le gouvernement français souhaite travailler avec l'Italie pour faire face au défi commun que représente la hausse rapide des flux migratoires ».

