Royaume-Uni: le couronnement de Charles III, une cérémonie coûteuse en pleine crise sociale

Le Royaume-Uni se prépare au couronnement de Charles III. Le successeur d’Elizabeth II sera consacré roi samedi 6 mai. Des dizaines de milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs sont attendus pour suivre cette cérémonie fastueuse. Londres se prépare, sans grand engouement. Reportage.

Avec notre envoyé spécial, Julien Chavanne

Près des deux tiers des Britanniques ne seraient pas intéressés par l’évènement, selon un sondage paru mi-avril. Et comme à chaque évènement de la famille royale, le coût fait polémique. D’autant plus que le Royaume-Uni est confronté à des grèves pour de meilleurs salaires dans un contexte de forte inflation.

De loin, on pourrait croire à un rassemblement festif en l’honneur du roi Charles. Mais non… Parquée sur un rondpoint à 2 kilomètres de l’aéroport d’Heathrow, une petite dizaine de contrôleurs aériens sont venus réclamer des hausses de salaires.

Waine King est le représentant local du syndicat Unite the union : « Nous avons une grave crise du coût de la vie qui touche tout le monde d’une façon ou d’une autre. Les gens ont besoin de hausses de salaire et comme ce n’est pas le cas, ils font grève. Et les grèves vont continuer, pas seulement pour nous, mais dans tous les secteurs ».

Les prix ont explosé, plus 10% dans les rayons des supermarchés. Alors organiser une somptueuse cérémonie de couronnement en pleine crise sociale, ça met Waine King en colère : « C’est choquant… Tout cet argent pourrait être investi dans le pays, pour les travailleurs, pour les communautés. Mais on a l’un des hommes les plus riches de la planète qui laisse les autres payer pour son grand jour… »

Et il n’est pas le seul. 51% des Britanniques pensent que le couronnement ne devrait pas être financé par l’État. La facture de la cérémonie reste encore mystérieuse. Entre 60 et 280 millions d’euros, selon la presse.

Les autorités préfèrent se concentrer sur les retombées touristiques et commerciales. Plus d’un 1,4 milliard d’euros espérés. Entre-temps, les contrôleurs aériens de l’aéroport d’Heathrow ont prévu 7 nouvelles journées de grève jusqu’à la fin mai.

Les jeunes indifférents à Charles ?

Si des dizaines de milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs sont attendus, les jeunes Britanniques, eux, sont plutôt indifférents à cette effervescence. Une question de génération et d’époque.

On sait que ça va avoir lieu, mais il n’y a pas grand-chose à en dire… Les jeunes indifférents à Charles ? Julien Chavanne

Le désamour entre les jeunes Britanniques et la famille royale ne date pas d’hier. Mais le fossé s’est creusé ces dernières années. Seuls 26% des 18-24 ans pensent que la monarchie est une bonne chose pour le Royaume-Uni. Ils étaient presque deux fois plus nombreux en 2019.

