Royaume-Uni: Londres se prépare activement pour le couronnement de Charles III

J-2 avant le couronnement de Charles III, nouveau roi d’Angleterre, qui aura lieu dans l’abbaye de Westminster. Un événement fastueux précédé et suivi d’une procession dans les rues de la capitale britannique, entre l’abbaye et le Palais de Buckingham. Londres se prépare à ce couronnement, un évènement que la ville n’a pas connu depuis 70 ans.

Avec notre envoyé spécial à Londres, Daniel Vallot

Une répétition nocturne a eu lieu la nuit du mercredi 3 mai sur le Mall, l’avenue qui s’étend du palais de Buckingham à Trafalgar Square. Une répétition en costumes, pourrait-on dire avec plusieurs centaines de militaires, et les deux carrosses royaux qui seront utilisés pendant la procession. La musique militaire n’a retenti qu’autour de 3 heures du matin, pour le plus grand bonheur des centaines de fans de la monarchie qui avaient attendu dans le froid pour y assister.

Car déjà, le long de l’avenue, ce sont plusieurs dizaines de tentes qui ont fait leur apparition – des Britanniques qui veulent absolument se trouver au premier rang le Jour J et qui donc s’apprêtent à dormir sur place jusqu’au couronnement. Sur le Mall, les drapeaux britanniques et ceux des pays du Commonwealth ont été hissés – les barrières sont installées, la présence policière a été renforcée et tout autour du Palais et du trajet qui sera emprunté par le Roi samedi, les routes ont été fermées à la circulation.

Des campeurs devant Buckingham pour le couronnement du roi Charles III

Un dispositif de sécurité important

Une préoccupation majeure à l’approche du Couronnement, celle de la sécurité et la crainte d’un incident au moment de l’évènement.

Surtout après l’arrestation, le soir du mardi 2 mai, d’un homme qui se tenait devant les grilles du Palais avec un couteau et des cartouches. Un incident isolé qui n’a pas été considéré comme une tentative d’acte terroriste, mais la police britannique l’a répété hier : elle prend très au sérieux non seulement le risque d’un incident ou de perturbation graves durant la cérémonie. Des tireurs d’élite seront installés sur les toits, des drones seront utilisés ainsi qu’un système de reconnaissance faciale – dénoncé d’ailleurs par plusieurs ONG. Enfin, « au sol », le déploiement sera très important, plus de 11 000 policiers.

Outre le risque terroriste, la police britannique s’inquiète de possibles incidents liés à des militants climatiques ou républicains. « Notre tolérance pour les perturbations sera faible » a déclaré hier la police britannique

