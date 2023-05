À la Une: La Serbie sous le choc après deux tueries de masse

Revue de presse des Balkans

La Serbie pleure ses morts. Mercredi 3 mai, un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans une école de Belgrade, faisant neuf victimes : huit enfants et un gardien qui s'était interposé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme a tiré à l'arme automatique dans plusieurs villages près de Mladenovac, à environ 60 km au sud de la capitale. Bilan provisoire : huit morts et treize blessés.

Beaucoup dénoncent le climat de violence qui règne dans la société serbe et la circulation massive d'armes à feu, souvent non déclarées. Selon une étude de 2018, on compterait plus de 39 armes légères pour 100 habitants en Serbie, le 3ᵉ taux d'armement le plus élevé au monde après les États-Unis et le Yémen.

Élections en Turquie... et en Gagaouzie

Le premier tour des élections présidentielle et législatives approche en Turquie : le 14 mai, plus de 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Recep Tayyip Erdoğan espère remporter un nouveau mandat, mais il est concurrencé par le candidat de l'opposition quasi-unie Kemal Kılıçdaroğlu.

L'une des clés du scrutin, c'est l'inflation galopante qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Malgré le contexte économique délicat, les partisans de l'homme fort d'Ankara restent convaincus qu'il est l'homme de la situation. Reportage à Istanbul.

Pour comprendre tous les enjeux de ce double scrutin crucial, le Courrier des Balkans organise un webinaire lundi 8 mai de 19h à 20h30 avec deux spécialistes : l'économiste Ahmet Insel, auteur de l'ouvrage La nouvelle Turquie d’Erdogan : Du rêve démocratique à la dérive autoritaire, et Nora Seni, historienne, professeure émérite à l'Université Paris VIII. Inscription gratuite et obligatoire par ici.

Le 14 mai, la Gagaouzie vote elle aussi. Cette province autonome de Moldavie, majoritairement turcophone, élit son gouverneur. Lors du premier tour, dimanche 30 avril, les huit candidats en lice étaient tous favorables à la ligne de Moscou. À Chișinău, les dirigeants pro-européens dénoncent « l’ingérence russe » dans ce scrutin.

Les Russes changent Belgrade, les Ukrainiens poussés vers la sortie en Roumanie

Selon les dernières statistiques officielles, environ 200 000 Russes ont rejoint la Serbie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et ils sont en train de chambouler la vie sociale, culturelle et économique de Belgrade, là où ils sont le plus nombreux.

Jusqu’à récemment, la Roumanie était considérée comme un pays modèle pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. Mais le gouvernement de Bucarest vient d'annoncer son nouveau dispositif d'aide, bien moins généreux et bien plus contraignant. Malgré la peur, de nombreuses femmes songent déjà à repartir avec leurs enfants en bas âge.

Un 1er mai sous le signe de l'inflation

Dans les Balkans, le 1er-Mai est plus une fête qu’une journée de revendications : on l’espère ensoleillée pour faire un barbecue avec ses proches dans un bel endroit. La défense des droits des travailleurs semble même devenue un enjeu secondaire... Malgré l’inflation. « Vu les prix, il ne nous reste plus que les ćevapi de Lidl », tour d'horizon régional. À l'automne dernier, la présidente de la Commission européenne avait promis 500 millions d'aide d'urgence pour les six pays des Balkans occidentaux. L'objectif : faire face à la hausse massive des prix de l'énergie qui fragilisent encore un peu plus des populations paupérisées. L'argent vient d'arriver en Bosnie-Herzégovine, mais beaucoup s'inquiètent de ne pas en voir la couleur. Témoignages.

Mercredi 3 mai, des milliers de retraités ont manifesté à Ljubljana pour la quatrième fois depuis février. Ils réclament la hausse de leurs pensions et la démission du gouvernement de centre gauche. À l’origine de cette mobilisation, une initiative citoyenne menée par un proche de l'ancien Premier ministre ultra-conservateur Janez Janša.

« Salade grecque » de Klapisch et la solidarité envers les réfugiés

Dans sa série diffusée depuis la mi-avril sur Amazon Prime, Cédric Klapisch filme un frère et sa sœur franco-britanniques qui viennent en aide à des réfugiés dans des squats d’Athènes. Une réalité qui a bien existé, mais qui n’est plus tout à fait à l’ordre du jour, depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs de la Nouvelle Démocratie (ND) à l’été 2019. Décryptage.

