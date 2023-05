Brouille France-Italie: à Paris, le gouvernement tente de trouver le bon ton

Les déclarations du ministre français de l'Intérieur sur la politique migratoire de l'Italie continuent de susciter la polémique. Gérald Darmanin avait dénoncé jeudi 4 mai « l'incapacité » de la cheffe du gouvernement italien Georgia Meloni « à régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue ». Rome demande des excuses. Et le gouvernement français hésite entre embarras et soutien à son ministre.

Opération déminage ce vendredi matin dans les médias français : quatre ministres se sont succédé pour minimiser les propos de Gérald Darmanin, à l'image du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. « Je ne veux pas en faire une histoire politique, a-t-il déclaré. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d’Orsay a rappelé l’amitié entre l’Italie et la France, voilà. »

D'autres ont voulu éclaircir les propos du ministre français de l'Intérieur. « Je pense que ce qu’il a voulu dire, c’est que souvent, un certain nombre de responsables politiques, notamment à l’extrême droite, avancent, pendant des campagnes, des solutions-miracles, qui règleraient tous les problèmes, et qu’en réalité on voit qu’à l’épreuve des faits, c’est beaucoup plus compliqué que ça », a affirmé Gabriel Attal, ministre des Comptes publics.

Des propos contre l'extrême droite en général

En réalité, le but aurait été davantage de viser le Rassemblement national plutôt que le gouvernement italien. Enfin, pas totalement, reconnaît le ministre des Transports Clément Beaune : « Il faut rappeler ce qu’est la position de l’extrême droite en Europe sur le sujet migratoire en Europe, c’est-à-dire de ne pas travailler ensemble, de ne pas régler les problèmes. »

Et si le ministère des Affaires étrangères jouait hier la carte du « respect mutuel » entre les deux pays, les excuses officielles demandées par Rome n'arriveront pas, selon le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye : « Je ne pense pas que nous ayons à fournir des excuses, on a plutôt à renouer les fils d’un dialogue serein. »

Le ministère de l'Intérieur a lui fait vœu de silence depuis hier, tout comme d'ailleurs la présidence de la République, qui n'a toujours réagi à la polémique.

