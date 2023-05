Elections locales en Angleterre: premiers résultats décevants pour les Conservateurs

Les Britanniques votaient le jeudi 4 mai pour des élections locales. Tous les ans, en mai, une partie des conseils locaux et municipaux sont renouvelés. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant samedi matin, mais ce serait déjà une défaite pour les Conservateurs.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

À travers l’Angleterre, la seule nation qui votait ce jeudi 4 mai, les Conservateurs ont déjà perdu plus de 200 sièges, et une dizaine de conseils locaux, dont des places fortes comme Windsor et Maidenhead, la circonscription de l’ancienne Première ministre Theresa May.

Un véritable revers pour le chef du gouvernement, Rishi Sunak, en poste depuis six mois, qui a reconnu des résultats « décevants ».

Les Travaillistes revendiquent la victoire

Mais alors quels vainqueurs pour ces élections locales ? Le parti travailliste, première force d’opposition, revendique la victoire, avec des gains dans des bastions symboliques comme Stoke-on-Trent. Le chef du Labour, Keir Starmer, estime qu’il s’agit d’une première étape dans le marathon vers Downing Street. Les prochaines législatives se tiendront l’année prochaine.

Cependant, les premières projections, sur la base des résultats partiels, se montrent plus mesurées. Les Travaillistes n’ont pas progressé autant que les Conservateurs n'ont reculé. Et surtout, les résultats sont encore trop partiels : plus de la moitié des scrutins reste à dépouiller.

