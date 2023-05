Serbie: lourd bilan dans une nouvelle fusillade près de Belgrade

Nouvelle fusillade en Serbie, moins de 48 heures après un massacre dans une école qui a fait 8 morts et 7 blessés. Le bilan très provisoire de cette nouvelle fusillade, survenue cette nuit, s’élève aussi à 8 morts et 13 blessés. Les faits se sont déroulés du côté de Mladenovac, une petite ville à 60 km de la capitale Belgrade.

avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Les circonstances exactes de cette nouvelle fusillade survenue en Serbie ne sont pas encore connues.

Dans la nuit, dans le village de Dubona à 60 km de Belgrade, un tireur a ouvert le feu avec une arme automatique sur un groupe de personnes, depuis un véhicule en marche. Le véhicule, dans lequel il y aurait trois personnes, a ouvert le feu dans un autre village dans sa fuite.

Le ministre de l'Intérieur, Bratislav Gasic, a qualifié cette nouvelle fusillade d'« acte terroriste » et annonce que 600 policiers sont sur le terrain. De nombreux policiers et ambulances ont été dépêchés sur place, et des hélicoptères survolent les lieux. D'après des informations non confirmées, le tireur, un homme de 21 ans, aurait été identifié. Un de ses complices aurait été abattu. Les attaquants seraient cernés par la police, qui tenterait de les convaincre de se rendre.

Le bilan de cette nouvelle fusillade est encore provisoire, et elle survient moins de 48 heures après qu'un écolier ait ouvert le feu dans une école à Belgrade, tuant 9 personnes et en blessant 7 : un acte rarissime qui a profondément choqué la population.

Trois jours de deuil national ont été décrétés à partir de ce vendredi. Les célébrations et les événements prévus seront en grande partie annulés. Le président serbe Aleksandar Vucic a déploré « l'un des jours les plus difficiles dans l'histoire contemporaine » de la Serbie.

Quelque 765.000 armes, dont plus de 232.000 pistolets, sont légalement enregistrées en Serbie, pays d'environ sept millions d'habitants.

(et avec agences)

