Ukraine: sur le front, les forces de Kiev doutent d'un possible retrait russe de Bakhmout

REPORTAGE

Nouvelles accusations de la part du patron de la milice Wagner : l’état-major russe est responsable de dizaines de milliers de tués et blessés russes en Ukraine, selon Evgueni Prigojine. Le groupe paramilitaire menace de se retirer de Bakhmout le 10 mai s’il n’obtient pas suffisamment de munitions. Mais en Ukraine, dans les zones de combat, ces déclarations ne semblent pas convaincre.

Avec nos envoyés spéciaux dans le Donbass, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Lorsque son bataillon a subi des pertes importantes, Roman, dit « le Géorgien », a été transféré sur une position un peu moins exposée. Mais le soldat reste en contact avec les hommes qui continuent de se battre là-bas. Les Russes, dit-il, ne donnent pas l’impression de manquer de munitions :

« Tout ça, c’est des foutaises. Ils pilonnent sans arrêt. Il est possible qu’on leur ait réduit un peu les quantités de munitions, mais je ne peux pas dire que les bombardements ont perdu en intensité. Ils continuent à taper de plus belle. Notre position a été bombardée jusqu’à 500 fois par jour. Maintenant, c’est environ deux fois moins, mais je pense que c’est parce qu’ils y ont envoyé une armée de professionnels, et maintenant, ils font des tirs plus ciblés. »

Roman ne croit pas plus aux déclarations du patron de Wagner sur un retrait de ses hommes le 10 mai : « Ça ressemble plus à des sornettes et des histoires. Comment peuvent-ils se retirer ? Il va encore y avoir des pertes. Ils croient qu’on va les laisser partir comme ça, sans leur tirer dessus ? C’est une vraie boucherie. Là-bas, il n’y a pas de loi, il n’y a aucune humanité, c’est juste une boucherie. La seule règle, c’est tenter de survivre. »

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, affirme que les forces armées ukrainiennes ont détruit un stock d’armements du groupe Wagner à Bakhmout.

