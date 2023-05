Couronnement de Charles III: les Britanniques se retrouvent autour de grands banquets

Reportage

Deuxième jour de festivités au Royaume-Uni : à l’occasion du couronnement de Charles III, les Britanniques se rassemblent ce dimanche autour d’un Big Lunch, de grands banquets ou fêtes populaires.

Couronne en plastique sur la tête, robes aux couleurs du drapeau et tatouage Union Jack sur les joues, Jen et Laura ont installé leur table de camping sur la pelouse du terrain de jeu. Notre correspondante à Londres, Émeline Vin s'est rendu à la fête de village de Datchet, juste à côté de Windsor.

« On a de la focaccia, la quiche ! Des fraises et des canettes de gin évidemment », s'exclame Jen. « Hier, on a regardé la cérémonie. C’était formidable, toute cette pompe, tout ce glamour. Maintenant, c’est bien d’être entre amis, en famille, près de chez nous, pour célébrer cet évènement unique », explique Laura.

À leurs pieds, un petit caniche arborant fièrement un nœud papillon Union Jack – Nala remportera même le concours du toutou le plus mignon. Parmi les autres animations, un camion de papier. Et le stand à selfie de Leah : « On a des accessoires, un fond avec le château de Windsor pour poser devant, on a un trône, une cape, une couronne. Tout pour faire semblant d’être un roi ! »

Les dons récoltés iront aux écoles de Datchet. Maggie organise l’évènement depuis janvier : « Le couronnement, c’est important pour nous, nous sommes nombreux à adorer notre monarchie. Nous voulions offrir une belle journée aux habitants. C’est un évènement pour la communauté, de tous âges : des bébés et je viens de parler à une dame de 97 ans ! Et puis nous récoltons des dons pour les associations du coin. »

Plus de 60 000 Big Lunch, à l’échelle des villes, des rues, des paroisses, se sont tenus ce dimanche à travers le Royaume.

La quiche du couronnement

Et au menu de ces Big Lunch, la suggestion du Palais de Buckhingam, une « quiche du couronnement » qui suscite peu d’engouement, rapporte notre envoyé spécial à Londres, Daniel Vallot.

Vicky va essayer de la cuisiner cette fameuse quiche. Mais cette habitante de Londres a encore un doute sur les ingrédients. « Je sais qu'il faut de la crème, du lait, des œufs, mais de toute façon, dans une quiche, on met un peu ce qu'on veut, on peut mettre du brocoli et toutes sortes de choses. »

Sarah, elle, connaît sur le bout des doigts la recette : « Il y a des épinards, des fèves, de l'estragon. Elle aussi va se lancer, mais un peu à reculons. Les gens trouvent ça dur de faire des quiches et on peut rater la pâte ou pas bien la cuire. Moi, franchement la quiche, ce n'est pas ce que je préfère. »

Ce que préfère Sarah, c'est le Coronation Chicken, servi en 1953 pour le couronnement d'Elizabeth II, un plat devenu au Royaume-Uni un classique de la gastronomie familiale. « C'est du poulet au curry avec de la mayo, de la mangue, du jus de citron. Il y a plein de possibilités et tout le monde l'adore cette recette. »

Pour l'heure, la quiche du couronnement est loin d'avoir le même succès. Certains trouvent le plat trop français et d'autres trop végétariens. Vicky et Sarah envisagent d'ailleurs, pour améliorer la recette, d'y ajouter un peu de bacon.

