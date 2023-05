Pays-Bas: arrestation de supporteurs de football pour antisémitisme

Des supporters du club néerlandais de l'AZ Alkmaar en avril 2009 (Image d'illustration). © Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP

154 supporteurs de football ont été arrêtés à Amsterdam pour avoir chanté des chants antisémites avant un match. Les supporteurs d’Alkmaar visaient l’Ajax Amsterdam souvent associé à la communauté juive de la ville, notamment parce que certains de ses dirigeants et joueurs des années 1960 et 1970 étaient juifs. Ce n’est pas la première fois que des incidents antisémites se produisent en marge de rencontres de football néerlandaises et cet incident survient 48h après la journée annuelle de commémoration du 4 mai pour les victimes de la seconde guerre mondiale aux Pays-Bas.