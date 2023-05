Royaume-Uni: après le couronnement en grande pompe de Charles III, place aux festivités populaires

Charles III a été couronné, en grande pompe, avec la désormais reine Camilla, dans l'abbaye de Westminster, le samedi 6 mai. C'est l'archevêque de Canterbury, qui a déposé sur la tête du nouveau roi la couronne en or massif et sertie de diamants de Saint-Édouard. Ce 7 mai, l'ambiance sera plus à la fête qu'à la solennité. Avant un grand concert ce soir, la journée sera d'abord marquée par des déjeuners dits « de voisinage », c'est le fameux « Big Lunch ».

Avec notre envoyé spécial au Royaume-Uni, Daniel Vallot

Ce dimanche 7 mai, c’est le fameux « Big Lunch », le grand déjeuner qui aura lieu dans les villes, les quartiers, les villages de tout le royaume, une autre tradition des ces grands événements royaux. Si le temps le permet les tables sont installées à l’extérieur, et chacun apporte de quoi manger et de quoi boire ; les drapeaux britanniques et les fanions font évidemment partie du décor.

Et l’ on verra enfin si la fameuse « quiche du Couronnement » dont la recette a été recommandée par Buckingham Palace a séduit les Britannique après avoir fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Les « Royals » seront également de la fête puisque plusieurs membres de la famille royale feront des apparitions au cours de ces déjeuners. Après le faste et la splendeur de la cérémonie, ce « Big Lunch » c’est vraiment le versant populaire et convivial de ces fêtes du couronnement.

Un concert sans tête d'affiche britannique

Et puis autre grand rendez-vous ce 7 mai : le concert organisé au château de Windsor. Au total, 20 000 personnes y assisteront et le concert sera diffusé en direct à la télévision. Petite déception pour le nouveau roi, aucune grande tête d’affiche britannique n’a accepté de s’y produire. Il faudra se contenter de deux artistes américains : Lionel Richie et Kate Perry.

Est-ce le signe du déclin de la monarchie britannique ? il est loin en tous cas le temps où elle attirait pour ses événements des « poids lourds » de la scène nationale tels que le groupe Queen, ou le chanteur Elton John. Charles pourra se consoler cependant avec l’apparition du groupe Take That mais sans son chanteur vedette Robbie Williams, et de la mascotte de Winnie l’Ourson.

