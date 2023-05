Ukraine: évacuation des populations civiles autour de Zaporijjia

L’évacuation partielle des populations civiles de la région ukrainienne contrôlée par Moscou de Zaporijja semble s’intensifier. L’AIEA a prévenu, samedi 6 mai 2023, que la situation était devenue « potentiellement dangereuse » sur le site et autour de la centrale nucléaire située dans la ville d’Enerhodar.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Pour le maire de Melitopol, l’une des dix-huit localités partiellement évacuées à proximité de la ligne de contact dans la région de Zaporijjia, l’évacuation décidée le vendredi 5 mai se fait trop rapidement. Il a fait savoir sur Telegram que de longues files d’attentes apparaissaient à certains postes de contrôle, que le pain commençait à manquer dans quelques magasins et que les stations-service de plusieurs localités étaient à court de carburant.

Enfants, parents et personnes âgées

Vendredi, Evgueni Balitski, le responsable de la région de Zaporijjia mis en place par Moscou, avait ordonné l’évacuation à l’intérieur de la région des enfants avec leurs parents, des personnes âgées, des handicapés et des patients des hôpitaux vivant dans les localités proches de la ligne de front. Parmi les villes concernées, on trouve notamment Enerhodar, qui abrite la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe.

Si ses employés ne sont pas évacués, l’Agence internationale pour l’énergie atomique met toutefois en garde : compte tenu des multiples détonations entendues ces derniers jours à proximité de la centrale, elle estime que la situation devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse.

Inquiétudes autour de la centrale de Zaporijjia à l'approche de la contre-offensive ukrainienne

