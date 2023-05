Ukraine: les démineurs, soutien indéfectible des soldats sur le front à Bakhmout

Reportage

Alors que les Russes contrôlent la quasi-totalité de Bakhmout, une ville ukrainienne aujourd'hui réduite en ruines par les affrontements, à une trentaine de kilomètres de ce point le plus chaud du front, des démineurs ukrainiens sont chargés d’appuyer les soldats qui opèrent dans la localité.

Avec nos envoyés spéciaux à Bakhmout, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Faire exploser les mines laissées par les Russes pour ouvrir la route aux soldats ukrainiens ou, à l’inverse, miner des zones pour contenir l’avancée du camp adverse : c’est la tâche de Roma, 33 ans, originaire de l’ouest du pays, mais qui connait bien la région pour y avoir combattu en 2014 et 2015.

« Il nous arrive d’avancer jusqu’à leurs postes d’observation, à environ 50-100 mètres, pour y placer des mines. Ça arrive qu’on les entende parler entre eux, pendant qu’on fait notre travail en silence », raconte Roma.

À Bakhmout, la situation est très délicate pour les soldats ukrainiens, constate Roma : « (Les Russes) continuent d’avancer. C’est très dur pour nos gars qui sont à Bakhmout car ils ne font pas qu’avancer, ils tirent aussi à l’artillerie, des gros calibres. Ils anéantissent tous les bâtiments ».

Ici, la bataille fait rage. « Ça ne sert plus à grand-chose que nos soldats continuent de se battre là-bas : ils se retirent peu à peu de la ville. On comprend qu’on ne peut plus tenir en position défensive à Bakhmout. Il ne reste plus que quelques immeubles debout. Les Russes envoient leurs hommes à l’abattoir en les obligeant à mener ces assauts. Ils ont énormément de pertes. Nous aussi, on a des pertes, mais beaucoup moins qu’eux, je dirais : un ratio de 1 à 10 ou de 1 à 9 », ajoute Roma.

Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar, la Russie espère conquérir Bakhmout d'ici à mardi, le 9 mai, le jour où Moscou doit célébrer en grande pompe la victoire sur l'Allemagne nazie.

Et le métier de démineur ne s'exerce pas qu'à Bakhmout. Dans le sud du pays, dans la région de Kherson, ce samedi 6 mai, l'Ukraine a annoncé que six de ces démineurs ont été tués par des tirs russes alors qu'ils participaient à une opération de déminage. « Six de nos spécialistes ont été tués », a indiqué le service de secours d'urgence du pays.

