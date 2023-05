Un avion de patrouille polonais évite une collision en mer Noire avec un appareil russe

Un avion des gardes-frontières polonais a été perturbé par un avion russe. Il effectuait une patrouille de routine au-dessus de la mer Noire, dans le cadre d’une mission coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontière et de garde-côtes, Frontex, mais l’avion russe s’est montré très agressif.

Selon les gardes-frontières polonais, l'avion russe « est entré sans aucun contact radio sur la zone d'opérations désignée par la Roumanie » Trois fois, le chasseur russe, un Sukhoï Su-35, s’est approché de l’avion polonais. Il s’est même placé juste devant l’avion des gardes-frontières, à 5 mètres selon l’équipage aux manettes. Des manœuvres agressives et dangereuses qui ont fait perdre le contrôle de l’appareil, un Turbolet L-410, aux pilotes polonais, explique notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal. Avec les turbulences créées, l’appareil a perdu de l’altitude, mais il a pu atterrir en Roumanie, sans encombre. Selon un communiqué du ministère de la Défense roumain, l'avion polonais non armé « surveillant le risque migratoire » se trouvait à environ 60 km à l'est de l'espace aérien roumain, dans l'espace aérien international.

Des incidents fréquents

Pas de quoi faire intervenir l’Otan, qui était tout de même alertée et prête à intervenir à tout moment. Cet incident, en pleine mer Noire, montre à quel point la Russie se veut agressive dans la zone. Parce que ce n’est pas la première fois que des avions russes ont un comportement dangereux. Il y a un an, un chasseur russe avait déjà frôlé un avion américain puisque le Kremlin l’accusait de vouloir s’approcher de ses frontières.

C’est très fréquent que la Russie se frotte aux Européens ou aux États-Unis au-dessus de la mer noire. C’est une zone stratégique qui touche autant à ses côtes qu’à celles des pays de l’Union européenne et de l’Otan. Et cette attitude agressive aux côtés de cet avion polonais rappelle que la Russie veut garder le contrôle de cet espace aérien.

