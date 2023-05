Près de Zaporijjia, des Ukrainiens attendent la contre-offensive pour retrouver leur village

Reportage

L’Ukraine se prépare à lancer une vaste contre-offensive, attendue en particulier dans le sud du pays. Dans la région de Zaporijjia, les autorités russes ont annoncé l’évacuation de quelque 70 000 personnes de 18 localités qu’elles occupent. De l’autre côté de la ligne de front, ces évacuations suscitent de l’espoir, comme dans le village d’Orikhiv, proche de la ligne de front.

Avec nos envoyés spéciaux à Orikhiv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Un énorme cratère en plein milieu d’une rue : deux jours plus tôt, l’aviation russe a largué une bombe qui a éventré les toits des immeubles alentour et fait exploser les portes et les fenêtres. Des ouvriers tentent de sauver ce qui peut encore l’être.

Parmi eux, Dmytro, 29 ans, venu habiter ici, lorsque son village s’est retrouvé à 2 km des lignes russes. Les annonces d’évacuations décrétées dans les zones occupées le rendent optimiste. « Ça veut dire qu’il va se passer quelque chose, on l’espère, en tout cas. Ça n’est pas pour rien qu’ils annoncent qu’ils évacuent la population. Ça signifie que les Russes redoutent de se prendre une grosse claque. »

Revoir ses proches

Dans une école transformée en centre d’accueil pour les habitants éprouvés par les bombardements réguliers, Nadejda, officie derrière les fourneaux, tout comme elle le faisait auparavant à l’école du village voisin de Nesterianka, aujourd’hui occupé. Elle parvient à communiquer de temps en temps avec une amie restée là-bas. « Elle attend la libération par nos forces armées, raconte Nadejda. Elle m’écrit : "Nadia, tu vas bientôt venir me rendre visite ?" Je réponds : "oui, bientôt". Là-bas, on leur propose de partir en Russie. Ça n’est pas une évacuation forcée, mais on leur a proposé plusieurs fois. Tout ira bien, en tout cas, on l’espère. La seule chose, c’est de réussir à rester en vie. »

Dès qu’elle sent les explosions se rapprocher, Nadejda, prend son sac, toujours posé près d’elle, et court se mettre à l’abri dans le sous-sol.

