Ukraine: Bruxelles soumet aux Vingt-Sept un onzième paquet de sanctions contre la Russie

L’Union européenne (UE) envisage des sanctions contre des entreprises chinoises soupçonnées de soutenir l’effort de guerre russe, si l’on en croit des informations rapportées par le quotidien britannique Financial Times. Les pays membres devraient discuter, cette semaine, de ce nouveau train de sanctions.

Publicité Lire la suite

Dans ce onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes, sept entreprises chinoises sont dans le collimateur de l’Union européenne. « L'objectif est d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe », a expliqué le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer.

L'une déjà sanctionnée aux É tats-Unis

Parmi ces entreprises chinoises, l’une fait déjà l’objet de sanctions américaines. Il s’agit de King-Pai Technology, un groupe accusé par Washington, de fournir du matériel à l’industrie militaire russe.

Le ministère chinois des Affaires Etrangères a réagi et annonce des représailles en cas de sanctions européennes. La Chine exhorte l'UE, à ne pas s’engager dans cette « mauvaise voie », sinon, elle prendra des mesures fermes, pour sauvegarder ses droits et ses intérêts, fait-on savoir à Pékin. Les pays membres de l'Union pourraient également prendre des sanctions contre des entreprises iraniennes impliquées dans la fabrication et la fourniture de drones à la Russie.

►À lire aussi : L’Union européenne sanctionne le groupe Wagner pour son rôle en Ukraine

Journée de l'Europe: Ursula von der Leyen à Kiev le mardi 9 mai La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rend, mardi 9 mai, à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé lundi son porte-parole. Il s'agit de la cinquième visite de la présidente de la Commission depuis le début de l'offensive militaire russe, en février 2022. « La présidente réaffirmera le soutien sans faille de l'UE à l'Ukraine », a précisé son porte-parole, Eric Mamer, soulignant que cette visite aurait lieu le jour de la Journée de l'Europe. M. Zelensky a annoncé, lundi 8 mai, que son pays renonçait à toute commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai conformément à la tradition soviétique et russe, et célèbrerait désormais ce jour le 8 mai avec « le monde libre ». (Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne