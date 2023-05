Allemagne-Turquie: l'élection présidentielle vue par les élus allemands d'origine turque

Turcs d'Allemagne devant leur consulat de Berlin. La plus grande communauté turque à l'étranger se trouve en Allemagne avec 1,5 millions d’électeurs qui, dans le passé, ont voté massivement pour Erdogan. AFP/Odd Andersen

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des élections très attendues se tiennent, le dimanche 14 mai prochain, en Turquie. Pour la première fois depuis vingt ans, le président Erdogan est menacé et pourrait perdre le pouvoir. L’élection se termine ce soir pour les Turcs de l’étranger qui pouvaient voter dans des bureaux de vote dans leur pays de résidence depuis fin avril. La plus grande communauté se trouve en Allemagne avec 1,5 millions d’électeurs qui, dans le passé, ont voté massivement pour Erdogan. La participation cette fois est plus élevée. Qui en profitera ? Notre correspondant à Berlin a recueilli les déclarations de deux députés allemands d’origine turque.