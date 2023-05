Bakhmout: Evguéni Prigojine, chef de Wagner, accuse des militaires russes de fuir les combats

Ce mardi 9 mai, le patron du groupe paramilitaire Wagner a accusé des soldats de l'armée régulière russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et parallèlement accusé l'État d'être incapable de défendre la Russie.

L'homme d'affaires Evguéni Prigojine est en conflit ouvert avec l'armée russe qu'il accuse de ne pas fournir suffisamment de munitions à son groupe, en première ligne à Bakhmout, mais aussi de fuir les combats. Ce mardi 9 mai, « l'une des unités du ministère de la Défense a fui de l'un de nos flancs (...) Ils ont quitté leurs positions, ils ont tous fui », a accusé M. Prigojine, dans une vidéo publiée sur Telegram.

« Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à défendre le pays ? », a-t-il encore lancé, alors que le président russe Vladimir Poutine supervisait au même moment un défilé militaire à Moscou commémorant le jour de la Victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. « Le jour de la Victoire est la victoire de nos aïeux, nous n'avons pas mérité ne serait-ce qu'une fraction de cette victoire », a taclé M. Prigojine. « Il y a un crime qui s'appelle "la destruction du peuple russe" (...) Et c'est ce que fait un petit groupe », a encore lancé M. Prigojine, pointant du doigt l'état-major.

« Que 10% » des munitions réclamées

La semaine dernière, le patron de Wagner avait annoncé qu'il retirerait ses hommes de Bakhmout le 10 mai si l'état-major ne lui fournissait pas les munitions qu'il réclame. Dimanche, il avait affirmé avoir reçu « la promesse » de livraisons suffisantes, semblant écarter toute retraite de Bakhmout dans l'immédiat. Ce mardi, il a toutefois réitéré qu'il entamerait le repli en l'absence de livraisons suffisantes: il a affirmé que Wagner n'avait reçu mardi « que 10% » des munitions qu'il avait réclamées.

« Nous ne quitterons pas (Bakhmout), nous allons (rester) encore quelques jours, nous allons combattre malgré tout, nous nous débrouillerons », a-t-il dit, semblant repousser de quelques jours son ultimatum. S'il critique depuis des mois les commandants de l'armée russe, qu'il dépeint comme incapables, ses attaques verbales sont montées d'un cran depuis plusieurs jours. Ce 9 mai, il a également accusé la hiérarchie militaire de chercher à « tromper » Vladimir Poutine.

« Si tout est fait pour tromper le commandant en chef (Vladimir Poutine), alors soit le commandant en chef vous déchirera le c.., soit ce sera le peuple russe qui sera furieux si la guerre est perdue », a-t-il lancé dans son habituel langage fleuri.

Toujours des combats « féroces » à Bakhmout

Selon Evguéni Prigojine, les forces russes ont avancé de 130 mètres au cours de la journée écoulée à Bakhmout, ville de l'est de l'Ukraine épicentre des combats depuis l'été et aujourd'hui en grande partie détruite. « Les combats sont féroces. Les groupes avancent et continueront à avancer », a-t-il ajouté, affirmant que les troupes ukrainiennes ne contrôlent plus que 2,36 kilomètres carrés de la ville. De son côté, l'état-major ukrainien a simplement rapporté que les « hostilités se poursuivent dans la ville de Bakhmout », relevant des « actions offensives sans succès » des troupes russes.

(Avec AFP)

