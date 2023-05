En Espagne, les salaires vont augmenter progressivement pour faire face à l'inflation

Le CEOE, le patronat, et le principal syndicat de salariés, la UGT, sont parvenus lundi à un accord prévoyant une augmentation des salaires de 10% d’ici 2025, 4% en 2023, 3% en 2024 et en 2025.

Publicité Lire la suite

L’inflation en Espagne n’est pas la plus forte d’Europe, le pays a été moins touché que d’autres par la guerre en Ukraine, mais au vu des sondages, elle fait souffrir les classes moyennes et populaires, souligne notre correspondant à Madrid, François Musseau. Le gouvernement a pu obtenir un plafonnement du prix de l’électricité et du gaz, ce qui réduit les dommages pour la trésorerie des ménages. L'inflation s'établissait à 4,1% en avril sur un an après avoir atteint des niveaux record à plus de 10% durant l'été.

L’augmentation des salaires de 10% dans les trois années à venir est une mesure visant aussi à réduire l’impact de l’inflation. Il prévoit des augmentations de salaires de 4% cette année et de 3% en 2024 et 2025. C’est le point central de l’accord entre le patronat et le syndicat UGT. L'autre grande centrale syndicale, Commissions ouvrières (CCOO), doit l'approuver à son tour ce mardi. Une hausse additionnelle de 1% est prévue si l'inflation est de nouveau à des niveaux très élevés, a précisé l'UGT dans son communiqué.

Intelligence artificielle et droit à la déconnexion

Mais les deux parties ont aussi voulu protéger les salariés de deux autres phénomènes perçus comme potentiellement dangereux : l’intelligence artificielle, l’accord dit qu’il est fondamental qu’elle demeure sous contrôle humain. Et aussi le « droit à la déconnexion numérique ou digitale », car, au vu de l’accroissement exponentiel du télétravail, il a été noté que de plus en plus de salariés voient leur temps libre rogné par les heures de travail chaque fois plus extensibles.

Cet accord a été salué par le gouvernement de gauche. Dès l'annonce vendredi d'un accord de principe, la ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, a « remercié les partenaires sociaux pour cet accord si important destiné à protéger les salaires ». « Les organisations syndicales et patronales sont de nouveau à la hauteur de notre pays », a-t-elle encore dit sur son compte Twitter.

« Il y a plus de paix sociale en Espagne que dans la majeure partie des pays de l'Union européenne car il y a un dialogue social que le gouvernement a rétabli » depuis le retour de la gauche au pouvoir en 2018, a affirmé pour sa part le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne