L'Union européenne veut accélérer la production de munitions pour soutenir l'Ukraine

La Commission européenne veut accélérer la production de munitions dans l'Union européenne (UE) pour soutenir l'Ukraine. La semaine dernière, elle a proposé la mobilisation de 500 millions d'euros à cet effet.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial au Parlement européen, Jean-Jacques Héry

L'objectif de l'Union européenne (UE) est de porter la production de l’industrie européenne à un million de munitions par an. La proposition de loi, intitulée Asap (Act to Support Ammunition Production), a été défendue, hier, lundi 8 mai, devant le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg par le le commissaire européen chargé de l’Industrie et de la défense, Thierry Breton. Celui-ci a notamment plaidé pour une adoption rapide de ce plan.

Devant les eurodéputés, Thierry Breton a répété, encore et encore à quel point il était urgent d'aider l'Ukraine en lui fournissant des munitions, en plus grand nombre et sur la durée. Et pour l'instant, a-t-il expliqué, l'UE ne le peut pas. Ses capacités industrielles sont trop faibles : pas assez de poudre, pas assez d'explosifs, pas assez de détonateurs. Mais avec ces 500 millions d'euros, il sera possible d'augmenter les capacités de production de munitions, a argumenté le commissaire, en investissant dans la chaîne d’approvisionnement ou dans des machines.

« Obligation collective de résultats »

Et pour cela, il faut que les deux co-législateurs - Conseil et Parlement européen – se mettent rapidement d'accord sur le texte, a-t-il plaidé, ajoutant que « le succès de ce plan dépend de sa vitesse d'exécution ». « Mesdames et messieurs les députés, a encore dit Thierry Breton, nous avons une obligation collective de résultats pour parvenir à un accord avec le Conseil. J’accueille donc très favorablement la décision de mettre au vote la procédure d’urgence pour cette initiative et j’espère que le vote sera positif. Je compte vraiment sur vous. La réalité sur le terrain en Ukraine nous appelle à prendre tous les chemins possibles pour aller vite, tout en respectant notre démocratie, car c’est aussi de notre démocratie dont il s’agit ».

Le Parlement européen vote aujourd'hui pour décider s'il examine ou non le texte selon la procédure d'urgence. Si c'est le cas, celui-ci pourrait être adopté dès le mois de juin 2023. C'est ce qu'espère la Commission.

►À lire aussi : UE: le commissaire Thierry Breton en Pologne pour parler d'«économie de guerre» (26 mars 2023)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne