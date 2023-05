Avec la campagne «Identify Me», Interpol veut relancer 22 affaires au point mort

Interpol lance une campagne auprès du grand public pour identifier 22 victimes, disparues depuis plusieurs décennies. © AFP PHOTO/INTERPOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Interpol et les polices de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne ont décidé de publier ce mercredi les détails de 22 «notices noires», le code couleur utilisé par Interpol pour les personnes décédées non identifiées pour tenter de retrouver l'identité de ces dernières et résoudre ces affaires.