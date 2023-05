Ukraine: à Zaporijia avec les soldats du front en attendant l'offensive

Reportage

L'Ukraine dit préparer depuis des mois une contre-offensive d'ampleur. Parmi les théâtres d’opérations les plus probables : le sud-est du pays et la région de Zaporijia. Située sur un terrain plat, favorable à une avancée des blindés, cette zone est stratégique pour Kiev qui entend libérer les territoires occupés. Depuis plusieurs semaines, les spéculations vont bon train quant à une éventuelle percée en direction de Melitopol, mais sur le front, les grandes manœuvres n’ont pas encore commencé.

Avec nos envoyés spéciaux en Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Les échos des artilleries russe et ukrainienne parviennent jusqu’au village. Kaz et ses coéquipiers sont venus passer quelques heures de repos. Ces soldats de la défense territoriale opèrent dans une unité spécialisée dans la lutte antichar : « Ces derniers jours, les échanges de tirs ont été assez intenses. D’habitude, c’est plus calme. La nuit dernière, vers 4 heures du matin, on a essuyé des salves de missiles Grad sur nos positions. Parfois, ça arrive même jusqu’ici. »

Dans ces paysages de prairies et de champs de colza, les lignes n'ont quasiment pas pas bougé depuis des mois. Bonnet kaki sur la tête, traits tirés, mais large sourire qui éclaire son visage, Oleg arrive du front pour 24 heures de repos dans un village où ne restent plus que des militaires, des chiens et des poules.

« On se tient prêts »

Surnommé « le Français », parce qu’il a quitté l’Hexagone où il travaillait, pour s’engager dans les premiers jours de la guerre, il attend la contre-offensive pour participer à la libération de sa région natale : « On se tient prêts, bien sûr. On s’est préparé mentalement, mais aussi militairement. Maintenant on attend qu’on nous dise : "à l’assaut". Mais personne ne sait quand ça viendra. En tout cas, on attend vraiment ça, pour repousser les Russes. »

Près d'un barrage routier voisin, une affiche proclame « Melitopol débute ici ». La ville méridionale est occupée par les forces russes depuis quinze mois.

Nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 1,2 milliard de dollars Ce mardi 9 mai, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard de dollars afin notamment de renforcer la défense aérienne de ce pays face à la Russie, aussitôt saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La nouvelle aide reflète « la détermination des États-Unis à continuer à soutenir l'Ukraine en lui procurant des ressources cruciales à court terme comme des systèmes de défense aérienne et des munitions » d'artillerie tout en renforçant sa capacité à se défendre « à plus long terme », indique un communiqué du Pentagone. Les nouveaux matériels ne proviendront pas des stocks américains et ne serviront donc pas immédiatement sur le champ de bataille; il s'agit ici de financer l'achat d'armements à plus long terme auprès de l'industrie de la défense, ce qui évite de puiser dans l'inventaire des États-Unis déjà mis à contribution. Le Pentagone n'a pas encore choisi le type de système de défense aérienne prévu cette fois, a indiqué son porte-parole, le brigadier général Pat Ryder, parlant du « début du processus de commandes » auprès de l'industrie. Mais le paquet d'aides inclut notamment des munitions pour les systèmes anti-drones, ainsi que des obus d'artillerie de 155 mm. Cette nouvelle tranche porte à plus de 36 milliards de dollars l'aide militaire totale américaine à l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022. Interrogé pour savoir si cela suffisait, le secrétaire d'État Antony Blinken a dit à la presse que l'Ukraine avait ce qu'il fallait pour « continuer de regagner avec succès les territoires qui ont été occupés par la Russie au cours des derniers 14 mois ». (Avec AFP)

