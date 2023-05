Italie: réunion de crise autour de la hausse du prix des pâtes

Un plat de spaghetti alla carbonara préparé lors d'une compétition à Rome le 5 avril 2019, à la veille du Carbonara Day. AP - Andrew Medichini

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Italie, les pâtes pourraient finir sur la table de l’Autorité nationale de la concurrence. Le prix de l’aliment préféré des Italiens a flambé en moyenne nationale depuis un an de 18%, plus de deux fois le taux de l’inflation (8,3 % depuis un an). Et ce alors que le prix du blé, lui, a baissé. À Rome, le gouvernement a convoqué jeudi 11 mai les acteurs de la filière pour tenter d'éclaircir le mystère.