Turquie: un opposant à Erdogan se retire à trois jours de la présidentielle

À trois jours des élections présidentielle et législatives en Turquie, l’un des trois candidats qui devaient affronter Recep Tayyip Erdogan ce dimanche 14 mai vient d’annoncer qu’il se retirait de la course. Muharrem Ince était accusé depuis plusieurs semaines de disperser les voix de l’opposition.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

C’est une mauvaise nouvelle pour Recep Tayyip Erdogan. Mais une bonne nouvelle pour son principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, qui a pris la tête d’une large alliance de partis d’opposition. Muharrem Ince est un dissident de cette alliance et ses supporters sont susceptibles de se reporter vers M. Kiliçdaroglu.

Il avait été largement battu par Recep Tayyip Erdogan lors de la dernière présidentielle en 2018 et était accusé de disperser les voix de l’opposition et de diminuer les chances de victoire en un seul tour de Kemal Kiliçdaroglu. Son abandon augmente donc, en théorie, les chances de voir l'opposition l'emporter dès dimanche.

Pas d'appel au vote

En annonçant qu’il se retirait de la course, Muharrem Ince n’a toutefois pas appelé à voter pour Kemal Kiliçdaroglu. Il a cité des campagnes de dénigrement contre lui, des montages vidéo l’accusant à tort d’adultère. Et non seulement il ne donne pas de consigne de vote, mais il explique qu’avec son retrait, quand l’opposition aura perdu l’élection, elle ne pourra pas se servir de lui comme d’un prétexte.

La question maintenant est de savoir dans quelle mesure les partisans de Muharrem Ince vont reporter dès dimanche leur vote vers Kemal Kiliçdaroglu. Un sondage de l’institut Konda, l’un des plus réputés, le créditait ce matin de 49,3% des voix, contre 43,7% pour Recep Tayyip Erdogan. Muharrem Ince, lui, recevait 2,2% des voix. Un dernier candidat, l’ultranationaliste Sinan Ogan, était quant à lui crédité d’un peu moins de 5%.

