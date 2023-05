UE: une loi pour favoriser l'innovation et garantir un contrôle humain sur l’intelligence artificielle

Les députés européens souhaitent plus de règles et d'interdictions, et insistent pour garantir un contrôle humain sur les systèmes d'IA.

La régulation de l'intelligence artificielle soulève de grandes inquiétudes. C’est sur cette question que se penchaient ce jeudi 11 mai les eurodéputés, réunis en Commission du marché intérieur et des libertés civiles au Parlement européen de Strasbourg. L'Union européenne a l'ambition de bâtir un cadre juridique complet pour empêcher les dérives de l'intelligence artificielle, tout en sécurisant l'innovation dans le secteur.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Strasbourg, Jean-Jacques Héry

Le texte voté en commission ce matin par les eurodéputés fixe la position du Parlement sur ce projet européen de régulation de l'intelligence artificielle (IA). Pour résumer, les députés européens souhaitent plus de règles et d'interdictions, et insistent pour garantir un contrôle humain sur les systèmes d'IA.

Ce texte impose d'abord des règles pour les applications d'intelligence artificielle jugées « à haut risque » par les entreprises elles-mêmes. Et ce, en fonction de critères spécifiques définis par le législateur européen. Plusieurs secteurs devraient faire l'objet d'une attention particulière comme les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre ou encore la gestion des migrations.

Les députés veulent également prévoir un contrôle humain sur la machine et la mise en place d'un système de gestion du risque. Dans chaque État membre, le respect de ces obligations sera contrôlé par des autorités de surveillance. Selon Geoffroy Didier, député européen du groupe PPE, le vote de ce matin en commission est une première étape encourageante, à propos d'un secteur particulier, à la fois vecteur de promesses, mais aussi de dangers.

« C’est déjà un double signe : c’est que nous sommes favorables à l’innovation et à l’intelligence artificielle, parce que c’est aussi, évidemment, un outil d’information, de sécurité, ou notamment en matière médicale. Mais il faut évidemment la réguler, et c’est quand même majeur que l’Europe dise ‘‘stop’’. Stop à certains logiciels qui vont totalement nous dépasser et qui vont asservir l’être humain. C’est un signal que nous envoyons, certes, aux entreprises qui innovent, mais aussi à nos citoyens qu’il faut protéger davantage », explique-t-il.

Le texte limite en effet les obligations aux seuls logiciels susceptibles de menacer la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux – et ce afin de ne pas freiner l'innovation dans le secteur. Après ce vote en commission, le texte devrait être voté en plénière à la prochaine session parlementaire avant le début des négociations entre les institutions européennes.

► À écouter aussi : L'intelligence artificielle, simulacre de l’information

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne