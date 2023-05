Ukraine: à Zaporijia, la patience est requise pour préparer la contre-offensive

REPORTAGE

L’armée ukrainienne a encore besoin de temps avant de se lancer dans une contre-offensive, affirme Volodymyr Zelensky dans un entretien diffusé jeudi 11 mai par la BBC. Cette opération est en préparation depuis des mois, alors que le front est en grande partie figé depuis l'année dernière. Les analystes citent la région de Zaporijjia comme un théâtre probable de cette grande offensive. Rencontre avec le commandant d’une équipe de volontaires qui manœuvrent des drones de reconnaissance aérienne.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux dans la région de Zaporijjia, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Le commandant Ashot Arutiunian arrive d’un village proche de la ligne de front avec quelques minutes de retard au rendez-vous. Il explique qu’il a dû se mettre à l’abri des tirs russes de bombes à sous-munition dans une localité, où ne résident que des civils, assure-t-il. Un peu plus loin, les positions des Ukrainiens et des Russes n’ont pas beaucoup bougé :

« Je pense que tout le monde en a marre de cette stabilité. Ça ne plait à personne, ni à nous, ni aux Russes. C’est pourquoi tout le monde espère que cette contre-offensive aura lieu. Mais quand je suis de passage à Kiev et qu’on me demande ''quand allez-vous contre attaquer ?'', ça me donne envie de les frapper. Parce qu’une contre-attaque, c’est une chance de survie sur cinq pour les soldats. C’est une tâche très dure, j’en ai fait l’expérience à Kiev et à Kherson. La défense, c’est plus facile. Oui, je veux du changement, je veux terminer cette guerre au plus vite, mais j’estime que les autorités militaires et politiques savent quand il faut débuter cette opération. Il ne faut pas la précipiter. »

Avec ses équipes de pilotes de drones, le commandant peut se faire une image précise de ce qui se passe dans le camp adverse : « Ils ont bien fortifié leurs positions. Ils ont eu suffisamment de temps. Ils creusent beaucoup mieux que nous, plus vite et de manière plus efficace. De ce que j’ai pu observer sur leur manière de creuser, je leur tire mon chapeau. »

En attendant d’éventuels mouvements, les deux camps vont continuer de s’observer par drones interposés.

À lire aussi : Mort du journaliste Arman Soldin en Ukraine: «Il était habité par la mission d’informer»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne