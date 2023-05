Varsovie redonne son ancien nom polonais à la ville russe de Kaliningrad

Kaliningrad n’existe plus, tout du moins, en Pologne. Le pays a décidé de rebaptiser l’enclave russe au nord du pays, par son nom polonais, celui d’avant la domination soviétique. Varsovie, très virulente contre le Kremlin depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, prolonge sa lutte, même dans l’orthographe.

Kaliningrad va disparaitre des cartes de géographie en Pologne. Place à Królewiec pour la ville et l’oblast du même nom, frontalier entre la Pologne et la Lituanie, rapporte notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal. C’est la décision du Comité de normalisation des noms géographiques hors de la République de Pologne. L’institution qui s’occupe de l’orthographe et de la prononciation des noms des pays où des villes du monde entier. Królewiec c’est la dénomination polonaise pour Königsberg, le nom de l’enclave lorsqu’elle appartenait à la Prusse puis à l’Allemagne.

Une annonce qui n’a pas fait plaisir à la Russie qui tout de suite qualifié cette décision « d’acte hostile ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov s’est plaint d’un processus « à la limite de la folie » avec ce changement de nom. De son côté, l'ancien président Dmitry Medvedev s'est agacé : « Eh bien, dans ce cas, plus de Kraków [nom polonais de Cracovie, NDLR] pour eux ; seulement Krakau [...]. Et bien sûr, pas de Pologne ; seul le duché de Varsovie, ou le royaume de Pologne au sein de la Fédération de Russie, en tant que successeur de l'Empire russe. »

Éviter une « Russification de la Pologne »

Du côté polonais, le chef de la politique internationale affirme qu’ils n’ont pas changé le nom de l’enclave à cause du contexte politique, mais simplement parce que la Pologne veut se reconnecter avec son histoire. Il a d’ailleurs pris l’exemple du célèbre philosophe allemand Emmanuel Kant, mondialement connu pour être né à Königsberg, Krolewiec donc en polonais, et pas à Kaliningrad.

Mais, ce changement de nom très symbolique est forcément interprété comme un pied de nez à la Russie. Le ministre du Développement et de la Technologie, Waldemar Buda, a été plus direct et assure qu’il ne veut pas d'une « russification de la Pologne ». Le message est plus clair.

