À la Une: la Turquie retient son souffle avant la présidentielle du 14 mai

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

À deux jours de l'élection présidentielle en Turquie, le scrutin est plus incertain que jamais, entre le président sortant Recep Tayyip Erdoğan et son principal adversaire, le candidat du Parti républicain du peuple (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu. Si les derniers sondages donnent les deux hommes au coude-à-coude, les minorités opprimées ces dernières années votent pour le changement. La communauté kurde de Diyarbakır penche ainsi fortement en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu, sans pour autant se faire trop d'illusion sur ses promesses. Et à Istanbul, les communautés LGBT+ espèrent une meilleure reconnaissance de leurs droits en cas d'alternance du pouvoir. Le quartier Fatih d'Istanbul reste au contraire fidèle au président Erdoğan, malgré l'inflation qui plombe l'économie.

Impossible changement politique en Albanie

Les électeurs d’Albanie sont convoqués à des élections municipales ce dimanche mais les chances de l’opposition sont faibles. Est-il devenu impossible de changer par les urnes le régime de plus en plus monolithique établi par le Premier ministre Edi Rama, avec la complicité des Occidentaux ? L’analyse de l'écrivain et dissident albanais Fatos Lubonja.

Émotion en Serbie

Les citoyens serbes sont toujours sous le choc après les fusillades de la semaine dernière. Le 9 mai, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Belgrade et d'autres villes de Serbie, demandant la fermeture des médias qui propagent une culture de la violence, mais aussi la démission du ministre de l’Intérieur. Le président Vučić a répondu en accusant l’opposition.

Les pays des Balkans sont parmi ceux du continent où l'on trouve le plus d'armes en circulation. Par sa position géographique, la Slovénie est au centre des routes des trafics à destination de l’Europe occidentale.

Colère citoyenne en Bosnie-Herzégovine

Le Haut représentant Christian Schmidt a utilisé ses pouvoirs spéciaux pour qu’un gouvernement soit formé en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Mais pour les activistes bosniens, cet interventionnisme fait le jeu des partis ethno-nationalistes, notamment celui de l'Union démocratique croate (HDZ). Le mouvement ReStart appelle à la révolte citoyenne. Pendant ce temps, six rues portant les noms de dignitaires oustachis de la Seconde Guerre mondiale ont été débaptisées à Mostar, sous la pression des représentants de l'Union européenne et des États-Unis et du Royaume-Uni.

Un étrange attentat en Bulgarie

Une explosion a retenti le 1er mai lors du passage du cortège du procureur général de Bulgarie, Ivan Guechev. Tentative d’attentat ou mise en scène destinée à blanchir la réputation d’un magistrat très controversé, et par ailleurs très proche de l’ancien Premier ministre Borissov ? La police reste pour l'heure prudente, mais les langues pourraient se délier dans les prochaines semaines…

