Batteries électriques: l'Europe à la peine face à la concurrence américaine et chinoise

Le président français Emmanuel Macron à Dunkerque, où le groupe taïwanais ProLogium va construire une usine de batteries pour véhicules électriques, le 12 mai 2023. AFP - PASCAL ROSSIGNOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Emmanuel Macron s'est rendu à Dunkerque vendredi 12 mai pour évoquer l'implantation d'une usine de batteries pour véhicules électriques du groupe taïwanais ProLogium et annoncer un investissement de 1,5 milliard entre Orano et le chinois XTC. Mais l'inquiétude monte vis-à-vis de la concurrence chinoise et américaine côté européen. L'Europe tente de rattraper un retard considérable dans la production de batteries électriques, mais risque de louper le coche face à une concurrence féroce.