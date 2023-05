L'œil attentif de la Grèce sur la présidentielle en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, le 13 mars 2022 à Istanbul, en Turquie.

S’il y a bien un pays qui suit le scrutin prévu ce week-end en Turquie avec une attention particulière, c’est la Grèce. Entre ces deux membres de l’Otan - séparés par un mur qui ne cesse de s’allonger le long de leur frontière terrestre - les relations sont en effet régulièrement ombrageuses. Malgré une récente accalmie, les questions frontalières et migratoires enveniment fréquemment l’atmosphère en Méditerranée orientale, où Ankara se verrait bien étendre sa « patrie bleue ».

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Athènes,

La Grèce, elle aussi, vit à l’heure électorale, puisque des élections législatives auront lieu le 21 mai. Cela n’empêche pas les Grecs de suivre avec attention et fébrilité ce qui se passe de l’autre côté de la mer Égée et de s’interroger sur l’avenir politique de son voisin. « Quelle sorte de Turquie va-t-elle émerger des urnes ? », titre ainsi Kathimerini, le principal quotidien conservateur du pays, qui passe en revue « bons et mauvais scenarios ».

Face à l’apparente fragilité du président sortant, le journal s’interroge aussi dans un podcast : « Comment Erdogan pourrait tenter de renverser l’élection et de se fabriquer une victoire ? ». Du côté de l’opposition, le journal de gauche Efsyn s’inquiète lui des conséquences d’un scrutin qui se déroule, selon son analyse, « dans un climat de guerre civile ».

Même si depuis février les relations se sont un peu réchauffées entre Athènes et Ankara, après l’aide apportée par la Grèce à la Turquie lors du séisme, les Grecs ne verraient certainement pas d’un si mauvais œil le départ d’un président turc. Il menaçait il y a encore quelques mois, de « surgir soudainement une nuit », autrement dit d’envahir une île grecque.

« La politique turque ne changera pas en une nuit »

Ce même président rappelait en décembre dernier, sur le ton de l’intimidation, qu’Athènes était à portée de missile d’Ankara. Un président, enfin, dont la volonté de recherche d’hydrocarbures en Méditerranée orientale a créé à l’été 2020 une situation particulièrement volatile, proche de dégénérer en conflit avec la Grèce voisine.

Aux yeux d’Athènes, l’opposant Kiliçdaroglu a donc un mérite évident, celui d’apparaître comme plus diplomate. Pour autant, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis restait récemment prudent à la télévision à propos de cette élection : « Je ne me fais pas d’illusions, la politique turque ne changera pas en une nuit. »

La situation est donc suivie de près car la Turquie, pour la Grèce, c’est un peu « l’ennemi héréditaire ». La Grèce, au début du XIXe siècle, a arraché son indépendance à l’Empire ottoman dont la Turquie est l’héritière. Le nationalisme grec s’est donc en grande partie construit contre le voisin turc, toujours plus ou moins perçu comme une menace quel que soit le dirigeant à sa tête.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne