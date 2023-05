Les inquiétudes de la Pologne pour ses céréales si l'Ukraine rejoint l'Union européenne

Des camions sur plus de dix kilomètres au point de contrôle frontalier de Rava-Ruska à la frontière ukraino-polonaise, le 18 avril 2023. L'Ukraine et la Pologne ont entamé des pourparlers le 17 avril, visant à parvenir à un accord après que Varsovie a interdit les importations de céréales ukrainiennes, une décision jugée « inacceptable » par l'Union européenne.

La France, l’Allemagne et la Pologne soutiennent et veulent accélérer l’intégration de l’Ukraine à l’Europe. Ils étaient réunis ce matin dans l’ouest de la Pologne lors du sommet du triangle de Weimar, un groupe de coopération entre ces trois pays, où la vice-Première ministre ukrainienne était présente. Le problème des céréales ukrainiennes, qui inondent le marché polonais, a forcément été évoqué.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Pologne, Martin Chabal

C’est la matérialisation parfaite des changements que pourrait entraîner l’intégration de l’Ukraine à l’Union européenne. Pour l’instant, la Pologne a unilatéralement choisi de bloquer les importations ukrainiennes. Elle veut limiter l’impact sur ses propres agriculteurs qui manifestent depuis le début de l’année.

Une situation que l’Ukraine comprend, pour l’instant. Ola Stefanichyna, vice-Première ministre ukrainienne : « On espère qu’il y aura bientôt une plateforme de conseil pour suivre et contrôler la situation. Mais il ne faut prendre aucune décision qui pourrait aller dans le sens de la propagande russe ».

Mais le problème pourrait rapidement revenir sur la table si l’Ukraine entre dans l’Union européenne. Les agriculteurs polonais seront de nouveau face à l’arrivée de marchandises ukrainiennes, moins chères que les leurs. Pour Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, il est impératif que l’Europe change. « Il faut qu’on revisite les politiques de l’Union européenne pour voir comment on les fait fonctionner quand on sera 35. Dans les bénéfices des 35 », estime-t-elle.

Une Europe sûrement plus politique et militaire compte tenu du contexte actuel. Et le problème des céréales ukrainiennes en Pologne montre bien que si Varsovie pousse pour que son voisin devienne membre, ce n’est pas dans l’unique but de l’intégrer au marché intérieur commun.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne