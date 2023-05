La Belgique décide une nouvelle aide à l’Ukraine financée par les avoirs russes gelés

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, serrant la main du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 26 novembre 2022 à Kiev. AP

La Belgique a décidé, vendredi 12 mai, d'adresser une nouvelle aide de 92 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine. Une partie sera distribuée sous la forme de véhicules blindés, d'armements et de munitions, et l'autre sera consacrée à l'aide humanitaire dans le pays. Et nouveauté : le financement de cette aide provient des avoirs russes gelés sur le territoire belge après les sanctions de l'Union européenne contre la Russie.