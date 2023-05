Portugal: le Parlement dépénalise l’euthanasie, la population favorable à cette mesure

Au terme d'un processus législatif laborieux, le Parlement portugais a voté ce vendredi 12 mai la version définitive d'une loi dépénalisant l'euthanasie. Si la question a agité les institutions, en revanche la population portugaise y est majoritairement favorable.

La loi a été adoptée grâce notamment aux socialistes qui disposent de la majorité absolue : 129 députés se sont prononcés pour et 81 contre, sur les 230 membres de l'Assemblée.

Une majorité parlementaire emmenée par le Parti socialiste au pouvoir s'était déjà prononcée à quatre reprises en faveur de la dépénalisation de la mort assistée au cours des trois dernières années. Mais le texte s'était ensuite heurté aux réserves de la Cour constitutionnelle et du président Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur et fervent catholique.

Afin de surmonter le dernier veto du chef de l'État, qui dispose à présent d'un délai de huit jours pour promulguer la loi, les socialistes avaient décidé de voter le même texte une deuxième fois. Après la publication des décrets d'application, la loi pourrait entrer en vigueur à l'automne, selon les estimations citées par la presse locale.

Le texte de loi a été reformulé plusieurs fois afin de tenir compte des remarques du président et après avoir été retoqué, également à deux reprises, par la Cour constitutionnelle en raison notamment d' « imprécisions ». La nouvelle mouture de la loi prévoit désormais que l'euthanasie ne soit autorisée que dans les cas où « le suicide médicalement assisté est impossible en raison d'une incapacité physique du patient ».

La population favorable à cette mesure

L’opinion publique, quant à elle, est largement favorable à l’euthanasie. Deux Portugais sur trois sont même pour, rapporte notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy. Pour Antonio, rencontré dans une rue de Graça, dans le centre de Lisbonne, l’adoption de la loi montre la maturité de la société. « Une société qui donne la possibilité aux gens de choisir leur manière de mourir, je ne dirais pas que c’est progressiste, mais je trouve ça juste de laisser le choix », dit-il.

Sofia Bacelar est plutôt d’accord pour que l’individu dispose d'un choix, mais elle s’inquiète. « Je crois que certains médecins vont s’octroyer le droit de débrancher. Par exemple, quand ils ont besoin de récupérer des lits d’hôpitaux, ils vont recourir à l’euthanasie », juge-t-elle.

Anna Abreu refuse la vie végétative. « Si on ne peut plus rien faire, et si les familles sont malheureuses parce qu’on est un légume, alors il faut débrancher », estime-t-elle. Sur le fait que l’opinion publique n’ait pas vraiment été secouée par le thème, Ana Abreu a une opinion très arrêtée. « On laisse les autres décider et après, on se plaint et c’est comme ça pour tout. Les Portugais sont comme ça, on rouspète, on râle, mais on ne fait rien », conclut-elle.

